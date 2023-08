O Flamengo venceu o Grêmio no primeiro jogo da semifinal por 2 a 1, na Arena do Grêmio

Jogo do Flamengo vai passar na Globo? Onde ver a Copa do Brasil, 16/08

Quarta-feira é dia de futebol na tela da Globo! O jogo do Flamengo e Grêmio nesta quarta-feira, 16 de agosto, vai passar na TV aberta? O confronto é válido pela volta na semifinal da Copa do Brasil, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O elenco carioca tem a vantagem porque venceu o primeiro embate.

Globo vai passar o jogo do Flamengo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil de graça para todo o país com narração de Luís Roberto com comentários de Roger Flores e Diego Ribas ao vivo. O Sportv, Premiere e o Prime Video também vai exibir a partida ao vivo nesta quarta-feira.

O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0 e por isso só precisa do empate para se classificar à final pelo segundo ano consecutivo. Precisando do empate para se classificar, o treinador Sampaoli vai escalar Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Gerson, Victor Hugo, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

O Grêmio precisa marcar três gols ou mais para se classificar direto à final da Copa do Brasil, caso faça dois as cobranças de pênaltis vão definir quem segue para a decisão da temporada. O treinador Renato Gaúcho terá Gabriel; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves, Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello; Ferreira, João Pedro e Suárez.

Flamengo x Grêmio: como o Flamengo venceu o primeiro jogo com dois gols de diferença, o time carioca só precisa do empate ou vitória para seguir para a final da Copa do Brasil. Em caso de empate na soma dos placares, se o Grêmio vencer por dois gols, aí os pênaltis vão definir.

O clube gaúcho terá que balançar as redes em três oportunidades para passar à frente do Flamengo.

Como assistir o Flamengo no Globoplay?

É possível assistir os canais Globo, Sportv e Premiere ao vivo na plataforma de vídeos por demanda Globoplay em qualquer lugar do país. É fácil, basta se cadastrar na Conta Globo ou entrar com a sua conta de assinante no serviço e sintonizar a emissora.

Mas como funciona para assistir a Globo de graça na plataforma? É simples, preste atenção e siga os processos.

Opção 1) Por tratar-se de um canal aberto, dá para assistir o jogo do Flamengo e Grêmio de graça na internet. Basta acessar o Globoplay (www.globoplay.globo.com) no site ou aplicativo, clicar em 'entrar' e digitar a sua Conta Globo, caso não tenha vá em 'cadastre-se' e siga o passo a passo de forma gratuita.

Assim que completar o cadastro vá na opção 'Agora na TV' e sintonizar a retransmissão da Globo.

Opção 2) Acesse o site ou a plataforma do Globoplay em seu aparelho, vá em 'Entrar' e digite o seu login e a senha de assinante Globoplay, dê 'entrar' novamente. Daí, vá na opção 'Agora na TV' e escolha o canal Sportv ou Premiere.

O que aconteceu com Gerson e Varela?

Uma confusão entre Varela e Gerson marcou o início da tarde ontem, no CT da Gávea, espaço onde os jogadores do Flamengo treinam. Segundo o jornalista Cahê Mota, do GE, o uruguaio e o brasileiro trocaram agressões no treino mesmo com a presença de outros atletas.

O motivo da briga teria sido uma falta cometida por Gerson em cima de Varela. O lateral reclamou e, a partir daí, o brasileiro foi tirar satisfações com o uruguaio e a confusão tomou conta. O controle logo foi retomado, mas o clima seguiu quente durante a tarde.

Mesmo com a briga, eles ainda podem ser relacionados, diferente de Pedro, que ficou retido por uma partida. Em nota, o Flamengo disse que a confusão entre os dois atletas já está resolvida.

''O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente''.

