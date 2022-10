Jogo do Flamengo hoje: transmissão da final Copa do Brasil 2022

Jogo do Flamengo hoje: transmissão da final Copa do Brasil 2022

O Flamengo precisa vencer o Corinthians nesta quarta-feira pelo Clássico das Nações se quiser o título da Copa do Brasil. Nesta quarta, as equipes disputam a final às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao jogo do Flamengo hoje transmissão ao vivo.

A equipe carioca vem de vitória em cima do Atlético MG no fim de semana, enquanto o Corinthians não entrou em campo após ter o jogo contra o Goiás suspenso pelo STJD.

Transmissão ao vivo da final Flamengo x Corinthians

O jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo, Sportv e Premiere, às 21h45 (Horário de Brasília) com transmissão para todo o Brasil ao vivo. Além disso, também dá para assistir no Amazon Prime Video e GloboPlay, plataforma de streaming.

De graça na TV aberta, a partida será transmitida para todo o Brasil ao vivo nesta quarta-feira, com narração de Luis Roberto com comentários de Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira.

Outras opções são os canais do Sportv e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo com Luiz Carlos Jr. na narração e comentários de Lédio Carmona e Ricardinho

Para acompanhar online, dá para sintonizar nos streamings Amazon Prime e GloboPlay, plataformas disponíveis apenas para celular, tablet, computador e smartv. No sistema da Globo, entretanto, o torcedor pode assistir de graça.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

TV: Globo, SporTV e Premiere

Online: Amazon Prime Video e GloboPlay

+Estádio do Morumbi: conheça a história e recordes da casa do São Paulo FC

Árbitro da final da Copa do Brasil

O árbitro da final da Copa do Brasil nesta quarta-feira entre Flamengo e Corinthians será Wilton Pereira Sampaio, padrão FIFA e sob responsabilidade da CBF.

Os assistentes serão Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia, ambos de Goiás. Já o árbitro de vídeo será Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, padrão FIFA.

Wilton foi o juiz do VAR na final da Copa do Brasil em 2018 entre Corinthians e Cruzeiro. No entanto, torcedores tem más lembranças do profissional já que o árbitro anulou um gol do Timão.

No primeiro jogo, Braulio da Silva Machado é quem comandou a partida na Neo Química Arena.

+ Vítor Pereira renovação: técnico deve continuar no Corinthians? VOTE

Como foi o primeiro jogo do Corinthians e Flamengo

A última partida entre Corinthians e Flamengo aconteceu em 12 de outubro de 2022, na quarta-feira, pela final da Copa do Brasil em partida de ida na Neo Química Arena, na capital paulista.

O placar em 0 a 0 não deu a vantagem para nenhuma das equipes. No primeiro tempo os dois elencos deram o primeiro passo e tiveram boas chances de gol, mas não conseguiram abrir o placar. No segundo tempo, o Flamengo foi superior em toda a partida.

Quem vencer a partida nesta quarta-feira será o grande campeão da Copa do Brasil.

+ Veja quem ganhou a Bola de Ouro 2022