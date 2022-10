Quem ganhou a Bola de Ouro 2022: Benzema leva premiação

O prêmio geralmente vai para o melhor jogador do melhor time, e ninguém rivaliza com Benzema este ano

A Bola de Ouro 2022 da 66º edição pertence a Karim Benzema, jogador de 34 anos do Real Madrid. O título, uma homenagem individual anual concedida pela France Football que coroa o melhor jogador do mundo, foi lançada no mesmo ano em que a primeira Copa da Europa foi entregue em 1956.

A premiação foi realizada em Paris, em 17 de outubro.

Benzema é quem ganhou a Bola de Ouro 2022

Karim Benzema, do Real Madrid, produziu a melhor temporada de sua carreira em 2021-22, com os gigantes espanhóis conquistando sua 14ª Liga dos Campeões da UEFA, 35ª La Liga e 12ª Supercopa de Espana em nível de clubes.

No cenário internacional, Benzema comemorou seu primeiro título com a França na Liga das Nações da UEFA para completar seu retorno. O número 9 do Real também foi vital no primeiro sucesso do clube na temporada, com gols contra o Barça e o Athletic Club para garantir mais um título da Supercopa.

Ele terminou como o artilheiro da La Liga na temporada passada com 27 gols e também o artilheiro da Liga dos Campeões com 15 gols.

“Estou muito orgulhoso. É um sonho de criança. Tive muito bons exemplos na minha vida e esforcei-me muito. Persegui este sonho desde miúdo. Tudo é possível. Mas mim foi difícil, mas todo o esforço valeu a pena. Estou muito feliz e agora vou trabalhar ainda mais”, disse o jogador, após receber o troféu pelas mãos do eterno craque Zidane.

1998 Ballon d’Or 🤝 2022 Ballon d’Or 24 years after Zinédine Zidane… Karim Benzema! 😍” pic.twitter.com/b1iWIKW1Am — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Quais são os prêmios Ballon d’Or?

Bola de Ouro Masculino (Jogador do Ano)

Bola de Ouro Feminina (Jogadora do Ano): Alexia Putellas (Barcelona)

Troféu Kopa (Melhor jogador sub-21 masculino): Gavi (Barcelona)

Troféu Yashin (Melhor goleiro masculino)

Troféu Gerd Muller (melhor atacante): Robert Lewandowski (Barcelona)

Prêmio Sócrates (reconhecendo atos de solidariedade dos jogadores): Sadio Mane (Bayern)

Clube do Ano (no ano passado foi o clube com mais indicados ao Ballon d’Or)

Quanto vale o troféu?

O atual troféu – cujo nome francês sugere, assume a forma de uma bola de futebol de ouro – é amplamente divulgado por cerca de € 3.000. Incluindo sua base de pirita, o prêmio mede 31 cm de altura e 23 cm de diâmetro, e pesa pouco mais de 7 kg. Feito com duas placas de latão que são soldadas entre si para criar a forma de uma bola, o troféu é preenchido com um material tipo cera e, por fora, é banhado em ouro.

Quanto em dinheiro os vencedores do Ballon d’Or recebem?

Não parece haver nenhum prêmio em dinheiro diretamente associado à Bola de Ouro. No entanto, seus beneficiários tendem a embolsar cheques de bônus acordados como parte de seus contratos com clubes e patrocinadores. Por exemplo, o jornal espanhol El Confidencial informou que Luka Modric, do Real Madrid, recebeu € 800.000 (US$ 780.000) dos patrocinadores de chuteiras Nike quando conquistou o prêmio masculino em 2018.

No ano seguinte, a revista alemã Der Spiegel publicou detalhes do acordo de Cristiano Ronaldo com a gigante americana de roupas esportivas. De acordo com o contrato vazado, o capitão de Portugal, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, negociou um bônus de € 4 milhões (US $ 3,9 milhões) por ganhar.