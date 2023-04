Jogo do Flamengo hoje vai passar na TV aberta? Como assistir ao vivo (13/04)

Ainda sem treinador, o Flamengo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira (13) contra o Maringá, em confronto pelo jogo de ida na terceira fase. O Estádio Willie Davids, no Paraná, será o palco do jogo do Flamengo hoje, às 20h, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. O técnico Mario Jorge vai comandar o Rubro-Negro nesta quinta-feira após a demissão de Vítor Pereira.

Globo vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

Não, a Globo não vai passar o jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil de futebol. A emissora não exibe nenhuma partida nesta quinta-feira, 13 de abril, durante a primeira rodada da terceira fase da competição.

Nenhum jogo de ida na Copa do Brasil ganhou espaço na grade de programação da Globo esta semana. Isso porque a emissora decidiu dar prioridade para o capítulo inédito da novela "Travessia" e para o reality-show "Big Brother Brasil 23".

Por isso, a programação no site da emissora não consta nenhum jogo de futebol nesta quinta-feira. O flamenguista terá que sintonizar outras opções se quiser assistir a estreia do clube no torneio.

Como assistir Maringá x Flamengo online hoje?

Para assistir ao jogo do Flamengo hoje é preciso sintonizar o serviço de streaming Prime Video. Sim, torcedor, nenhum canal de televisão vai transmitir a estreia do Mengo na Copa do Brasil nesta quinta-feira.

Para começar, o Amazon Prime Video só está disponível para quem é assinante. Isso significa que é preciso desembolsar R$ 14,90 por mês ou R$ 119,90 pelo ano. Acesse o site (www.primevideo.com), faça o cadastro no site da Amazon e escolha qual plano quer comprar.

Dá para assistir o Prime tanto no computador como em dispositivos móveis com acesso à internet como celular, tablet e até na smartv, se o aparelho for compatível.

É só abrir o aplicativo, clicar em login, inserir o email e a senha e pronto.

Como funciona a terceira fase da Copa do Brasil?

A terceira fase da Copa do Brasil reúne 32 equipes, onde vinte conquistaram a vitória na segunda etapa e consequentemente a classificação para a fase seguinte, e doze entram direto devido as posições no Brasileirão ou por serem campeões da Copa Verde, Série B ou Copa do Nordeste.

O sorteio da CBF em março definiu cada um dos confrontos da terceira fase. A diferença para as duas etapas anteriores é que a terceira fase é jogada em ida e volta, isto é, os times jogam como mandante e depois visitante. O mando de campo também é sorteado, por exemplo, Fluminense e Flamengo dividem o Maracanã e por isso não podem jogar no mesmo estádio na semana.

Os vencedores da terceira fase vão para as oitavas de final. Em caso de empate na soma dos dois placares a disputa de pênaltis define quem avança para a etapa seguinte.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Maringá e Flamengo será disputada na próxima quarta-feira, 26 de abril, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Desta vez, o Rubro-Negro terá o mando de campo em seu favor, ou seja, receberá a sua torcida em peso no Maracanã para disputar a partida de volta. Quem vencer se classifica para as oitavas de final, onde aguardará por novo sorteio da CBF.

