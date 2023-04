Copa do Brasil: onde assistir jogo do Flamengo hoje em 26 de abril

Copa do Brasil: onde assistir jogo do Flamengo hoje em 26 de abril

O Flamengo entra em campo nesta quarta para lutar com o Maringá pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Saiba como assistir o jogo do Flamengo online hoje, válido pela partida de volta na terceira fase, às 21h30, no Estádio do Maracanã.

O Maringá venceu por 2 a 0 no jogo de ida. O Rubro-Negro precisa ganhar por três gols ou mais na diferença. Em caso de empate na soma dos placares a disputa vai para os pênaltis.

Assistir jogo do Flamengo online hoje na Copa do Brasil

O jogo do Flamengo hoje tem transmissão no Amazon Prime Video, serviço de streaming. Com exclusividade, a plataforma é a única que exibe o duelo da Copa do Brasil nesta quarta-feira. A narração vai ser de Rômulo Mendonça.

O torcedor fanático do Flamengo precisa ser cliente do Prime Video para ter acesso à plataforma. Por mês, o valor a ser pago é R$ 14,90, enquanto o anual é de R$ 119,00, o mesmo que R$ 9,92 por mês.

Assista no computador (primevideo.com) ou no aplicativo do celular, Android ou iOS, tablet e smartv.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Onde assistir jogo do Flamengo online: Amazon Prime Video

Globo vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

A Globo NÃO transmite na TV aberta o jogo do Flamengo na Copa do Brasil nesta quarta-feira. O duelo não vai passar em nenhum canal de televisão hoje.

A bola rola entre Flamengo e Maringá às 21h30, horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Os direitos de transmissão do embate pertencem exclusivamente ao Amazon Prime Video, o que significa que nenhum canal de televisão ou outro streaming pode transmitir nesta quarta-feira. A plataforma comprou os direitos de imagens e agora divide com a Globo.

Escalações de Flamengo x Maringá

O duelo entre Flamengo e Maringá é super importante para os dois lados. O técnico Jorge Sampaoli, do Flamengo, deverá escalar os seus melhores jogadores incluindo Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. Por outro lado, não terá Filipe Luís, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pulgar e David Luiz.

Para o Maringá, o elenco paranaense não tem desfalques.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Matheus França (Everton Cebolinha), Gabigol e Pedro.

Maringá: Dheimison; Michel, Max Miller, Wesley, Raphinha; Erick Varão, Serginho, João Denoni, Iago; Bruno Lopes e Luiz Tiago.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Quem vai apitar o jogo?

A escala de arbitragem determinou o experiente Raphael Claus para apitar o jogo do Flamengo online hoje. Os auxiliares vão ser Fabrini Bevilaqua Costa, Daniel Luis Marques e o quarto árbitro Yuri Elino Ferreira.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável por analisar cada lance da partida como possíveis pênaltis, cartões amarelos e vermelhos e faltas será Thiago Duarte Peixoto.

Ao analisar um possível pênalti, o VAR avisa o juiz no campo e ele poderá assistir de novo o lance no VAR, localizado na beira do campo.

Premiação das oitavas de final

O vencedor do duelo entre Flamengo e Maringá não só se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil como fatura a bagatela de R$ 3,3 milhões.

A Copa do Brasil é famosa por ser a competição mais democrática do futebol brasileiro. Diferentes equipes jogam o torneio onde cada fase avançada dá um prêmio em dinheiro, dando a chance de faturarem alto.

O campeão leva R$ 70 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 30 milhões.

