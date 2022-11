Em partida única, Palmeiras e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil sub 20 neste sábado, com transmissão para todo o país

Jogo do Palmeiras e Flamengo sub 20 hoje: onde assistir a final (12/11)

É decisão na Copa do Brasil sub 20! Quem vai ser campeão, Palmeiras ou Flamengo? As equipes se enfrentam na final deste sábado, na Arena Barueri, em partida única. Com transmissão para todo o país, o jogo do Palmeiras e Flamengo sub 20 hoje vai começar às 11h (Horário de Brasília), e vai passar no Sportv.

Como assistir jogo do Palmeiras e Flamengo sub 20 hoje?

O jogo do Palmeiras e Flamengo sub 20 hoje vai passar no Sportv, às 11h (Horário de Brasília) em todo o território neste sábado. A final da Copa do Brasil na categoria será transmitida em todos os estados através do canal Sportv, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Blu TV, Claro, Oi e a Vivo. É necessário ter a emissora de esporte na programação para assistir.

Torcedores que moram entre os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou em Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença no horário.

Como assistir no celular o jogo do Palmeiras e Flamengo sub 20 hoje?

Se você é o tipo de torcedor que assiste e faz tudo pelo celular, fique tranquilo porque também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo.

O serviço está disponível no aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv, se o aparelho em questão for compatível. Acesse a plataforma com o seu email de usuário e a senha, procure pelo canal Sportv e acompanhe ao vivo a partida.

Lembre-se: somente ASSINANTES do GloboPlay é que podem assistir ao jogo pelo celular na plataforma.

Para tornar-se membro procure os pacotes no site www.globoplay.globo.com.

Caminho de Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil

Para chegar até aqui, o Palmeiras teve que ganhar de grandes adversários na competição do sub 20. Pela primeira fase, superou o União ABC por 6 a 0. Depois, nas oitavas de final, ganhou do Brasil de Pelotas entre os dois jogos, com agregado em 5 a 1. Já nas quartas ganhou do Iape e na semifinal do Internacional em 4 a 0, sem maiores problemas.

O Flamengo, por outro lado, também teve vida difícil. O elenco venceu por 5 a 1 o Aster na primeira fase, depois o América Mineiro em 3 a 0 nas oitavas de final e o Fluminense do Piauí nas quartas de final. Por fim, na semifinal da competição no sub 20, o Rubro-Negro passou pelo Ceará em 2 a 0 no agregado.

Provável escalação do Palmeiras: Kaique; Kevin, Wendell, Gustavo Garcia, Henri; Kaiky, Edney, Michel, Jowjow, Leonardo; Pedro Lima.

Provável escalação do Flamengo: ​Kauã Santos; Evertton, Igor Jesus, Cleiton, Matheus Gonçalves; Petterson, Otavio, Ryan Luka; Marcos Paulo, Diego Santos e Werton.

FICHA TÉCNICA PALMEIRAS X FLAMENGO:

Data: Sábado, 12 de novembro de 2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri, São Paulo

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa

Assista ao lance da Matheus Gonçalves, do Flamengo.

Campeões da Copa do Brasil Sub 20

O Palmeiras busca o segundo título na competição, enquanto o Flamengo pode levantar o troféu inédito em toda a sua história nas categorias de base.

O maior campeão é o São Paulo, com três títulos, enquanto os outros times possuem apenas uma conquista.

São Paulo - 3 títulos

Palmeiras - 1 título

Vasco - 1 título

Vitória - 1 título

Santos - 1 título

Internacional - 1 título

Atlético MG - 1 título

Coritiba - 1 título

