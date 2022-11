Classificação do Brasileirão 2022; resultados da tabela após 37ª rodada

A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A da temporada chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 10 de novembro. A disputa contra o rebaixamento continua acirrada, assim como a briga por vagas na Libertadores do ano que vem. Confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 após a 37ª rodada na temporada.

Todas as vinte equipes jogaram no meio da semana pela rodada.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com os resultados da 37ª rodada, confira como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada e completa.

1 Palmeiras – 81 pontos

2 Internacional – 70 pontos

3 Fluminense – 67 pontos

4 Corinthians – 65 pontos

5 Flamengo – 62 pontos

6 Athletico PR – 55 pontos

7 Atlético MG – 55 pontos

8 Botafogo – 53 pontos

9 América MG – 52 pontos

10 Fortaleza – 52 pontos

11 São Paulo – 51 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 42 pontos

16 Cuiabá – 38 pontos

17 Atlético GO– 35 pontos

18 Ceará – 34 pontos

19 Avaí – 32 pontos

20 Juventude – 22 pontos

+Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022?

Resultado da rodada 37 no Brasileirão

Na abertura da penúltima rodada do Brasileirão, o Internacional levou a melhor diante do São Paulo por 1 a 0, jogando no Morumbi, casa do tricolor.

Já o Fluminense, na quarta-feira, venceu o Goiás por 3 a 0, no Maracanã, e consolidou-se na parte de cima da classificação mesmo já garantido na Libertadores do ano que vem.

Para o Ceará, a derrota por 2 a 0 ao Avaí custou caro. Isso porque o elenco confirmou o rebaixamento até a segunda divisão do Brasileirão.

O Corinthians, na quarta-feira também, empatou com o Coritiba em 2 a 2 e decepcionou a torcida, mas conseguiu se manter na quarta posição da Classificação do Brasileirão 2022.

Para o campeão Palmeiras, que apenas cumpre tabela, o resultado de 2 a 1, último jogo em casa na temporada, foi vitorioso de todas as maneiras.

Para o Flamengo, entretanto, o empate em 2 a 2 não agradou nada a torcida. Campeão da Copa do Brasil e Libertadores, o time apenas cumpre tabela na Classificação do Brasileirão 2022.

Fechando a penúltima rodada, o Botafogo ganhou do Santos nesta quinta-feira por 3 a 0, no Engenhão.

São Paulo 0 x 1 Internacional

Fluminense 3 x 0 Goiás

Avaí 2 x 0 Ceará

Coritiba 2 x 2 Corinthians

Fortaleza 6 x 0 RB Bragantino

Juventude 2 x 2 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 América MG

Atlético GO 1 x 1 Athletico PR

Atlético MG 3 x 0 Cuiabá

Botafogo 3 x 0 Santos

+ Por que Gabigol não foi convocado? Web sai em defesa do atacante

Última rodada do Brasileirão em 2022

A temporada no Campeonato Brasileiro da Série A teve grandes disputas dentro de campo tanto na parte de cima como na parte de baixo. As equipes brigaram pelo título, mas foi o Palmeiras quem levou a melhor e saiu com o 11º título de sua história.

A briga por vagas na Libertadores continua até a última rodada, assim como a luta contra o rebaixamento.

Confira todos os jogos da última rodada, número 38, e os horários.

Sábado (12 de novembro):

16h - Flamengo x Avaí

Domingo (13 de novembro):

16h - Athletico PR x Botafogo

16h - Ceará x Juventude

16h - América MG x Atlético GO

16h - Santos x Fortaleza

16h - Cuiabá x Coritiba

16h - RB Bragantino x Fluminense

16h - Corinthians x Atlético MG

16h - Internacional x Palmeiras

16h - Goiás x São Paulo

Leia também: Corrida sprint tem pontuação? Como será no GP Brasil 2022