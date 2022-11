Copa do Mundo 2022: convocações das 32 seleções para o Catar

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Mundo da FIFA em 2022, no Catar entre novembro e dezembro. Com menos de duas semanas para o início do Mundial, as convocações das seleções para Copa do Mundo 2022 já começam a sair.

As seleções classificadas ao Mundial da FIFA já começam a divulgar a lista com todos os 26 nomes para a competição entre novembro e dezembro. Cada país tem até o dia 14 de novembro para enviar à FIFA a lista com todos os 26 nomes.

A entidade aumentou o número de 23 para 26 este ano, dando mais oportunidades para atletas e a opção dos treinadores das trinta e duas seleções de obterem mais atletas em seu plantel.

Confira quais são as convocações das seleções para Copa do Mundo 2022 já divulgadas e o que vem por aí.

Seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo 2022

GOLEIROS: Ethan Horvath (Luton Town), Sean Johnson (New York City FC) e Matt Turner (Arsenal).

DEFESA: Carter-Vickers (Celtic), Sergiño Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF) e Walker Zimmerman (Nashville SC).

MEIAS: Aaronson (Leeds United), Acosta (Los Angeles FC), Tyler Adams (Leeds), Luca de la Torre (Celta de Vigo), McKennie (Juventus), Musah (Valencia) e Cristian Roldan (Seattle Sounders FC).

ATACANTES: Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Pulisic (Chelsea), Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Lille) e Haji Wright (Antalyaspor).

Convocação da Inglaterra na Copa do Mundo 2022

GOLEIROS: Jordan Pickford (Everton), Pope (Newcastle United) e Ramsdale (Arsenal).

DEFESA: Alexander-Arnold (Liverpool), Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City) e Ben White (Arsenal).

MEIAS: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mount (Chelsea), Phillips (Manchester City) e Rice (West Ham).

ATACANTES: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Sterling (Chelsea) e Callum Wilson (Newcastle).

País de Gales terá Bale na Copa do Mundo do Catar

GOLEIROS: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester) e Adam Davies (Sheffield United).

DEFESA: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest) e Connor Roberts(Burnley).

MEIAS: Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea City), Matt Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nice) e Rubin Colwill (Cardiff City).

ATACANTES: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest) e Dan James (Fulham)

Polônia traz Lewandowski na Copa do Catar 2022

GOLEIROS: Szczesny (Juventus), Skorupski (Bologna) e Dragowski (Spezia).

DEFESA: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Légia Varsóvia), Jakub Kiwior (Spezia), Wieteska (Clermont Foot) e Zalewski (Roma).

MEIAS: Krystian Bielik (Birmingham City), Frankowski (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab Riad), Michal Skoras (Lech Poznań), Szymanski, Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli) e Zurkowski (Fiorentina).

ATACANTES: Lewandowski (Barcelona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana) e Swiderski (Charlotte FC).

Austrália quer brigar na Copa do Mundo

GOLEIROS: Mat Ryan (Copenhagen), Andrew Redmayne (Sydney FC) e Danny Vukovic (Central Coast Mariners).

DEFESA: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (Sunderland), Harry Souttar (Stoke City), Fran Karacic (Brescia), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian FC), Joel King (Odense), Kye Rowles (Heart of Midlothian FC) e Thomas Deng (Albirex Niigata).

MEIAS: Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St. Pauli), Hrustic (Verona), Riley McGree (Middlesbrough), Cameron Devlin (Heart of Midlothian) e Keanu Baccus (St Mirren).

ATACANTES: Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Cadiz), Jamie Maclaren (Melbourne City), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Martin Boyle (Hibernian FC), Craig Goodwin (Adelaide United), Garang Kuol (Central Coast Mariners) e Jason Cummings (Central Coast Mariners).

Dinamarca busca surpreender no Mundial da FIFA

GOLEIROS: Schmeichel (Nice) e Oliver Christensen (Hertha Berlin).

DEFESA: Daniel Wass (Brøndby), Kristensen (Leeds), Stryger Larsen (Trabzonspor), Maehle (Atalanta), Christensen (Barcelona), Kjaer (Milan), Andersen (Crystal Palace) e Nelsson (Galatasaray).

MEIAS: Hojbjerg (Tottenham), Delaney (Sevilla), Eriksen (Manchester United) e Jensen (Brentford).

ATACANTES: Damsgaard (Brentford), Olsen (Club Brugge), Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Sevilla), Jonas Wind (Wolfsburg) e Andreas Cornelius (Copenhague).

França é favorita na Copa do Mundo do Catar 2022

GOLEIROS: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham) e Mandanda (Rennes).

DEFESA: Lucas Hernandez (Bayern de Munique), Théo Hernandez (Milan), Kimpembe (PSG), Konate (Liverpool), Koundé (Barcelona), Pavard (Bayern de Munique), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern de Munique) e Varane (Manchester United).

MEIAS: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Olympique de Marseille), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid) e Veretout (Olympique de Marseille).

ATACANTES: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern de Munique), Dembele (Barcelona), Giroud (Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Mbappé (PSG) e Nkunku (RB Leipzig).

Alemanha quer buscar o quinto título

GOLEIROS: Neuer (Bayern de Munique), Ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

DEFESA: Bella-Kotchap (Southampton), Ginter (Freiburg), Günter (Freiburg), Kehrer (West Ham), Lukas Klosterman (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Rüdiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Niklas Süle (Borussia Dortmund).

MEIAS/ATACANTES: Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Goretzka (Bayern de Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Gundogan (Manchester City), Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Kimmich (Bayern de Munique), Moukoko (Borussia Dortmund), Musiala (Bayern de Munique), Thomas Müller (Bayern de Munique) e Leroy Sané (Bayern de Munique).

Costa rica pode surpreender em campo

GOLEIROS: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano) e Patrick Sequeira (Deportivo Lugo).

DEFESA: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake) e Ronald Matarrita (Cincinnati).

MEIAS: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest) e Bryan Ruiz (Alajuelense).

ATACANTES: Joel Campbell (León), Anthony Contreras (Herediano) e Johan Venegas (Alajuelense).

Japão apresentou a convocação com 26 jogadores

GOLEIROS: Kawashima (Strasbourg), Daniel Schmidt (Sint Truiden) e Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse).

DEFESA: Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach), Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Schalke 04), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart) e Yuto Nagatomo (FC Tokyo).

MEIAS: Junya Ito (Reims), Ritsu Doan (Freiburg), Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Kamada (Eintracht Frankfurt), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Takumi Minamino (Monaco), Kaoru Mitoma (Brighton), Gaku Shibasaki (Leganes) e Yuki Soma (Nagoya Grampus).

ATACANTES: Takuma Asano (Bochum), Daizen Maeda (Celtic) e Ayase Ueda (Club Brugge).

Bélgica é favorita na Copa do Mundo do Catar 2022

GOLEIROS: Casteels (Wolfsburg), Courtois (Real Madrid) e Mignolet (Club Brugge).

DEFESA: Alderweireld (Antwerp), Zeno Debast (Anderletch), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Vertonghen (Anderletch), Castagne (Leicester) e Meunier (Borussia Dortmund).

MEIAS: Carrasco (Atlético de Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), De Bruyne (Manchester City), Dendoncker (Aston Villa), Onana (Everton), Tielemans (Leicester), Witsel (Atlético de Madrid), Vanaken (Club Brugge), De Ketelaere (Milan), Jérémy Doku (Rennes) e Hazard (Real Madrid).

ATACANTES: Leandro Trossard (Brighton), Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Batshuayi (Fenerbahce) e Lukaku (Inter de Milão).

Convocação da Copa do Mundo do Marrocos

GOLEIROS: Bono (Sevilla), Munir Elkajoui (Al-Wehda) e Tagnaouti (Wydad).

DEFESA: Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern de Munique), Saiss (Besiktas), Nayef Aguerd (West Ham), Achraf Dari (Brest), Jawad El-Yamiq (Real Valladolid), Yamia Attiat-Allal (Wydad) e Badr Benoun (Qatar SC).

MEIAS: Amrabat (Fiorentina), Amallah (Standart de Liége), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Azzedine Ounahi (Angers), Bilel El Khanouss (Genk) e Yahya Jabrane (Wydad).

ATACANTES: Ziyech (Chelsea), En-Nesyri (Sevilla), Boufal (Angers), Aboukhlal (Toulouse), Ez Abdé (Osasuna), Amine Harit (Olympique de Marselha), Ilias Chair (Quees Park Rangers), Hamdallah (Al-Ittihad) e Walid Cheddira (SSC Bari).

Lista da Croácia tem Modric e Perisic

GOLEIROS: Dominik Livaković (Dínamo Zagreb), Ivusic (Osijek) e Ivo Grbić (Atlético de Madrid).

DEFESA: Vida (AEK), Dejan Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Stanisic (Bayern de Munique), Martin Erlić (Sassuolo) e Josip Sutalo (Dínamo Zagreb).

MEIAS: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter de Milão), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt) e Luka Sucic (RB Salzburg).

ATACANTES: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb), Mislav Orsic (Dínamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna) e Marko Livaja (Hajduk).

Brasil tem Neymar e Vini Junior com favoritismo

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

DEFESA: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

MEIAS: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

ATACANTES: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Suíça traz grandes nomes para o Mundial

GOLEIROS: Kobel (Borussia Dortmund), Köhn (RB Salzburg), Omlin (Montpellier) e Sommer (Borussia Mönchengladbach).

DEFESA: Akanji (Manchester City), Comert (Valencia), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Fernandes (Mainz), Ricardo Rodríguez (Torino), Schär (Newcastle) e Widmer (Mainz).

MEIAS/ATACANTES: Aebischer (Bologna), Embolo (Monaco), Fassnacht (Young Boys), Frei (Basel), Freuler (Nottingham Forest), Jashare (Lucerna), Okafor (RB Salzburg), Riedr (Young Boys), Seferovic (Galatasaray), Shaqiri (Chicago Fire), Sow (Frankfurt), Steffen (Lugano), Vargas (Augsburg), Xhaka (Arsenal) e Zakaria (Chelsea).

Convocação de Camarões para a Copa

GOLEIROS: Onana (Inter de Milão), Epassy (Abha) e Ngapandouetnbu (Olympique de Marseille).

DEFESA: Nkoulou (Aris), Ebosse (Udinese), Tolo (Seattle Sounders), Mbaizo (Philadelphia Union), Fai (Al-Tai), Castelletto (Nantes), Wooh (Rennes) e Onguene (Eintracht Frankfurt).

MEIAS: Ondoa (Hannover), Gouet (Mechelen), Kunde (Olympiacos), Hongla (Verona), Anguissa (Napoli) e Ntcham (Swansea).

ATACANTES: Nkoudou (Besiktas), Aboubakar (Al-Nassr), Mbeumo (Brentford), Nsame (Young Boys), Toko Ekambi (Lyon), Ngamaleu (Dynamo Moscow), Choupo-Moting (Bayern de Munique), Bassogog (Shanghai Shenua) e Marou (Coton Sport).

Convocação de Portugal tem Cristiano Ronaldo

GOLEIROS: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma).

DEFESA: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

MEIAS: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Betis).

ATACANTES: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid), Rafael Leão (Milan) e Ricardo Horta (Braga).

Quais seleções ainda não divulgaram as convocações?

Nem todas as seleções divulgaram a lista dos 26 jogadores que irão representar as suas nações na Copa do Mundo do Catar. Enquanto algumas delas possuem data de lançamento, outras prometem suspensa na hora de liberarem a lista com os nomes dos atletas.

A seleção do Catar, anfitrião, ainda não divulgou a sua convocação. Confira quais equipes ainda não divulgaram e quais são as datas.

Catar - não divulgado

Equador - não divulgado

Holanda - sai em 11 de novembro

Senegal - sai em 11 de novembro

Irã - não divulgado

Gana - 14 de novembro

Coréia do Sul - 12 de novembro

Uruguai - 10 de novembro

Sérvia - não divulgado

Argentina - não divulgado

Arábia Saudita - não divulgado

México - não divulgado

Tunísia - não divulgado

Espanha - 11 de novembro

Canadá - 13 de novembro

Quando começa a Copa do Mundo no Catar?

A Copa do Mundo da FIFA tem início em 20 de novembro, domingo, às 13h (Horário de Brasília) com o jogo entre Catar e Equador. A partida é válida pela primeira rodada do grupo A na competição.

Como manda a tradição, a seleção de casa é quem abre o Mundial da FIFA. Catar está no grupo A ao lado do Equador, Senegal e Holanda. Além do embate, a cerimônia de abertura também será realizada no Al Bayt Stadium.

O Brasil só joga em 24 de novembro, quinta-feira, contra a Sérvia, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, no Ctar.

