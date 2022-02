Jogos da Copa do Brasil hoje: programação e onde assistir ao vivo (23/02)

Pela primeira fase da Copa do Brasil, nove partidas vão acontecer nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, pela temporada com transmissão ao vivo tanto na televisão como de maneira online. Confira a seguir a programação e quais são os jogos da Copa do Brasil 2022 hoje para assistir.

Quais são os jogos da Copa do Brasil hoje

Dando o pontapé inicial na primeira fase na maior competição de futebol do país, a Copa do Brasil recebe nesta quarta-feira nove duelos entre as mais diversas equipes.

O Cruzeiro, Cuiabá e Santos são os destaques do dia, enquanto grande parte dos duelos sequer tem transmissão nem pela TV assim como também de maneira online.

A primeira fase segue até a próxima semana, no início de março, onde cada uma das equipes se classifica até a segunda fase do torneio e disputa a nova etapa em busca das fases finais.

Confira a seguir quais são os jogos da Copa do Brasil hoje e onde assistir ao vivo.

Tuntum x Volta Redonda – 15h30 – SEM TRANSMISSÃO

Salgueiro x Santos – 19h – Amazon Prime Video

ASA x Cuiabá – 19h – SporTV e Premiere

Azuriz x Botafogo-SP – 19h – Youtube

Gloria x Brasil de Pelotas – 20h – SEM TRANSMISSÃO

Tocantinópolis x Náutico – 20h30 – SEM TRANSMISSÃO

Sergipe x Cruzeiro – 21h30 – Amazon Prime Video

Atlético-BA x CSA – 21h30 – SporTV e Premiere

Humaitá x Brasiliense – 21h30 – SEM TRANSMISSÃO

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil hoje

As partidas da Copa do Brasil possuem transmissão ao vivo na Globo, pelo canal aberto, e no SporTV na TV fechada disponível somente em operadoras por assinatura. Além disso, o pay-per-view Premiere, e o streaming Amazon Prime Video.

Cada uma das etapas da competição segue o seu calendário, disponibilizado pela CBF no site oficial da entidade.

As primeiras fases não tem transmissão geral da TV Globo e suas afiliadas, enquanto praticamente todos os jogos dispostos no SporTV vão passar no canal da TV paga ao vivo. Já o Premiere disponibiliza apenas as transmissões que vão passar na emissora.

O Amazon Prime é a novidade da Copa do Brasil este ano. A plataforma de streaming pode ser assinada por apenas R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 pelo ano todo no site oficial (www.amazon.com.br) ou aplicativo disponível para Android e iOS. A opção para testar grátis por 30 dias também está disponível.

