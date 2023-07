O que acontece se o Corinthians perder hoje para o São Paulo? (25/07)

O Corinthians recebe o São Paulo na Neo Química Arena nesta terça-feira, 25 de julho, pela primeira partida da semifinal na Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), mas se o Corinthians perder é eliminado da disputa? Veja a regra dessa fase do torneio.

Corinthians está eliminado se perder para o São Paulo?

É semifinal da Copa do Brasil, mas mesmo se o Corinthians perder hoje ele não será eliminado. Isso porque, o jogo dessa terça-feira, 25, se trata da partida de ida, então o clube que não sair com a vitória terá a chance de se recuperar na próxima disputa.

Todas as fases da Copa do Brasil são disputadas em ida e volta. Se o Corinthians perder nesta terça-feira, terá a chance de virar o placar em seu favor na próxima rodada, marcada para 16 de agosto no Estádio do Morumbi.

Mas se o elenco alvinegro vencer o São Paulo no Majestoso, aí terá a vantagem para si e, dependendo do placar, fica próximo de carimbar o passaporte para a final da competição pelo segundo ano seguido.

Em caso de empate na soma dos dois placares, as cobranças de pênaltis vão definir quem segue para a decisão.

Atual vice-campeão, o alvinegro chega para enfrentar o Tricolor na semifinal depois de superar o América Mineiro nos pênaltis, durante as quartas de final. Na temporada passada, o Timão perdeu para o Flamengo nos pênaltis, no Estádio do Maracanã.

CAMPANHA DO TIMAÕ NA COPA DO BRASIL 2023:

Remo 2 x 0 Corinthians - terceira fase

Corinthians 2 (5 x 4) 0 Remo - terceira fase

Atlético MG 2 x 0 Corinthians - oitavas de final

Corinthians 2 (3 x 1) 0 Corinthians - oitavas de final

América MG 1 x 0 Corinthians - quartas de final

Corinthians 3 (3 x 1) 2 América MG - quartas de final

Onde assistir o jogo da Copa do Brasil hoje?

A partida entre Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil será transmitida no Sportv, Premiere e Prime Video nesta terça-feira, para todo o país. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o clássico paulista.

Os canais Sportv e Premiere vão transmitir a partida através das operadoras de televisão paga com a narração de Milton Leite e comentários de Dodô e Ricardinho. Entre em contato com o seu operador para ter a emissora ou o pay-per-view na programação.

É possível assistir também no Prime Video, serviço de streaming. Acesse o site www.primevideo.com e assine o pacote com acesso à plataforma por R$ 14,90 por mês. Dá para assistir no computador, celular, tablet e smartv.

