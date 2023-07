Quem são as jogadoras do Corinthians na Seleção Feminina da Copa 2023

O Corinthians é o clube com mais jogadoras convocadas para a Copa do Mundo Feminina de 2023. Ao todo, quatro atletas foram escaladas pela treinadora Pia Sundhage para representar a Seleção Brasileira na competição, então saiba quem são elas e como estão na equipe.

Quais são as jogadoras do Corinthians no time do Brasil?

A goleira Letícia, a lateral Tamires e as meias Luana e Duda Sampaio são as jogadoras do Corinthians na Copa do Mundo de futebol feminino com o Brasil. O alvinegro é o elenco com mais convocações, seguido por Madrid CFF, da Espanha, com três atletas e o Orlando Pride e Benfica, com duas jogadoras.

Flamengo, Palmeiras e Santos são clubes brasileiros que também contam com atletas convocadas para o Mundial realizado na Austrália e Nova Zelândia, com uma opção para cada.

Este ano, o Corinthians venceu o Flamengo e conquistou a Supercopa Feminina do Brasil.

Goleira Letícia

Eleita a melhor goleira do Brasil, Letícia vai ser a titular na Seleção Brasileira. Ela foi convocada pela treinadora Pia para vestir a camisa amarela e assim defender todas as investidas das adversárias. Ela vai jogar a terceira Copa do Mundo, mas a primeira como titular.

Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Letícia também foi convocada, assim como na conquista da Copa América no ano passado e a Finalíssima contra a Inglaterra, com o elenco brasileiro derrotado nos pênaltis.

Letícia tem títulos da Copa do Brasil, duas Libertadores, Campeonato Paulista e Brasileirão com o Corinthians.

Lateral Tamires

Aos 35 anos, a lateral Tamires vai disputar a sua terceira Copa do Mundo Feminina com o Brasil. A jogadora possui 11 troféus com o Timão, incluindo Supercopa Feminina, Brasileiros, Campeonato Paulista, Libertadores e Copa Paulista.

Tamires tem passagens por Juventude, Santos, Charlotte Eagles, dos EUA, Ferroviária, Atlético Mineiro, Centro Olímpico, Fortuna Hjørring, da Dinamarca, e finalmente o Corinthians desde 2019. Tamires mantém a sua titularidade na Seleção Brasileira.

Meia Duda Sampaio

Com apenas 22 anos, a meia Duda Sampaio, do Corinthians, vai disputar a sua primeira Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. A jogadora chegou ao clube paulista em dezembro de 2022, mas só estreou em fevereiro deste ano, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes de vestir a camisa do Timão, ela jogou no América Mineiro, Cruzeiro e Internacional até 2022 quando foi eleita a melhor jogadora do Brasileirão em sua posição. No começo de 2023, levantou a taça da Supercopa do Brasil com as colegas de elenco.

Meia Luana

Com 30 anos, a meia-campista Luana vai defender a Seleção Brasileira no Mundial da FIFA. Esta é a segunda Copa do Mundo da meia, já que estava com o grupo em 2019, na França, quando o Brasil caiu para a França nas oitavas de final.

A jogadora começou nas categorias de base do São Bernardo, subindo para o profissional. Depois, vestiu as cores do São Caetano, Centro Olímpico, Avaldsnes IL, na Noruega, Jeonbuk KSPO, Coreia do Sul, e PSG.

Luana chegou ao Corinthians no meio do ano passado e hoje é indispensável para o treinador Arthur Elias.

Lista de convocadas do Brasil para a Copa do Mundo

Pia Sundhage convocou 23 atletas para a Copa do Mundo Feminina na Austrália e Nova Zelândia. Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, vai disputar a sua última edição do torneio.

Goleiras:

Leticia Izidoro (Corinthians)

Camila (Santos)

Bárbara (Flamengo)

Zagueiras:

Kathellen (Real Madrid)

Lauren (Madrid CFF)

Mônica Hickman (Madrid CFF)

Rafaelle (Arsenal)

Laterais:

Antônia (Levante)

Bruninha (Gotham FC)

Tamires (Corinthians)

Meias:

Adriana (Orlando Pride)

Ary Borges (Racing Louisville)

Duda Sampaio (Corinthians)

Andressa Alves (Roma)

Luana (Corinthians)

Ana Vitória (Benfica)

Atacantes:

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Barcelona)

Kerolin (North Carolina Courage)

Debinha (Kansas City Current)

Nicole (Benfica)

Gabi Nunes (Madrid CFF)

Marta (Orlando Pride)

Tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira de futebol feminino está no grupo F com a França, Jamaica e o Panamá. O time estreou com vitória diante das panamenses e, agora, terá que vencer os outros dois embates para buscar o primeiro título mundial da sua história.

Brasil 4 x 0 Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24/07

Estádio Hindmarsh, na Austrália

França x Brasil - 2ª rodada

Sábado, 29/07 às 07h

Estádio Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Fifa+, Globoplay e GE

Jamaica x Brasil - 3ª rodada

Quarta-feira,, 02/08 às 07h

Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Fifa+, Globoplay e GE

