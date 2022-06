Oitavas de final da Copa do Brasil: classificados e como será nova fase

O sorteio do chaveamento da Copa do Brasil 2022 será realizada no dia 7 de junho. Foto: CBF/Divulgação

Dezesseis times se classificaram para as oitavas do campeonato

A Copa do Brasil entra em uma nova fase neste mês de junho. Já estão decididos quais times participarão das oitavas de final da Copa do Brasil 2022, agora, precisa-se definir qual será o chaveamento dos classificados através do sorteio, que irá ocorrer no dia 7 do mês.

Os times classificados para os confrontos das oitavas da Copa do Brasil 2022 são: América MG, Bahia, Athletico PR, Palmeiras, Ceará, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético GO, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Santos, Botafogo, Atlético MG e o Goiás.

Quando começa as oitavas de final da Copa do Brasil 2022?

Segundo a própria CBF, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para ocorrerem entre os dias 22 de junho e 14 de julho. Nos dias 22 e 23 ocorrerão as partidas de ida da competição e nos dias 13 e 14 do mês seguinte as partidas de volta.

No entanto, antes de iniciar a nova fase da Copa do Brasil, a CBF precisará definir o chaveamento da competição, descobrindo, assim, quem irá se enfrentar em cada etapa da eliminatória.

O sorteio do chaveamento da Copa do Brasil 2022 será no dia 7 de junho, na sede da CBF, a partir das 15h. Lembrando-se que nessa fase não terá divisão por grupos, ou seja, os 16 times serão colocados no mesmo pote e não haverá restrição de cruzamentos.

Tem gol fora na Copa do Brasil?

A regra de gol fora de casa, também chamado de gol qualificado, não é válida para a Copa do Brasil. A decisão por excluir tal critério das regras da competição foi tomada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tentativa de deixar o jogo mais justo para os times.

Apesar das disputas serem feitas em caráter de turno e returno, se há igualdade de pontos ao final do jogo de volta, a partida segue para a disputa de pênaltis. Essa mudança ocorreu na maior parte dos jogos nacionais.

Quais são as regras da competição?

A Copa do Brasil tem três fases definidas antes de chegar a disputa das oitavas de final. Inicia-se a competição com 80 clubes participantes, que disputam em jogo único a vaga para avançar de fase.

Nesse início, o chaveamento é ordenado de acordo com o Ranking Nacional de Clubes e o time melhor ranqueado atua longe de casa. Na segunda fase, os 40 times que passam são, igualmente, reordenados prevendo esse critério.

Vinte times passam para a terceira fase e se juntam com outros 12 que tiveram acesso direto. Os confrontos, assim, são jogados em partidas de ida e volta. Até saber quem dos 32 times da terceira fase avança para as oitavas.

Nas oitavas de final, 16 times competem em caráter de ida e volta, passando oito para a fase seguinte. Nas quartas, são classificados apenas quatro e a competição vai afunilando ainda mais para serem disputadas as semi e final.

Onde assistir as oitavas da Copa do Brasil?

A transmissão dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil está sendo feita pela Premiere e SporTV. Na TV aberta, a Globo é quem faz a transmissão desses jogos, mas apenas os principais.

Em 2022, no entanto, o Grupo Globo, que detém os direitos da transmissão, fechou uma parceria com a Amazon Prime Video, que terá o benefício de exibir 36 partidas da Copa do Brasil.

Para a plataforma de streaming, essa é uma grande oportunidade. Uma vez que a sua intenção é ampliar e diversificar o conteúdo oferecido para os membros da Prime. Alguns desses jogos acordados entre Amazon e Globo terão transmissão exclusiva do streaming e quem desejar assistir não precisará pagar custo adicional à plataforma, apenas o serviço de assinante garante o acesso.

Quanto ganha campeão da Copa do Brasil?

O campeão da Copa do Brasil 2022 pode levar um total de 60 milhões de reais para o clube. Enquanto o vice-campeão fica com R$25 milhões como prêmio.

Vale lembrar que os 16 times que avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil já recebem R$ 3 milhões por ter participado da competição. E, aqueles que passarem de fase e seguirem para as oitavas podem embolsar ainda mais R$3,9 milhões.

Veja como será a premiação a partir das oitavas de final:

Oitavas de final: 16 clubes

– Grupo 1: R$ 3 milhões

– Grupo 2: R$ 3 milhões

– Grupo 3: R$ 3 milhões

Quartas de final: 8 clubes

– Grupo 1: R$ 3,9 milhões

– Grupo 2: R$ 3,9 milhões

– Grupo 3: R$ 3,9 milhões

Semi: 4 clubes

– Grupo 1: R$ 8 milhões

– Grupo 2: R$ 8 milhões

– Grupo 3: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões