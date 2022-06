Equipes disputam o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 22 de junho, com transmissão ao vivo

Onde assistir Atlético GO x Goiás hoje e horário do jogo (22/6)

Onde assistir Atlético GO x Goiás hoje e horário do jogo (22/6)

Alerta de clássico goiano na Copa do Brasil! Quer saber onde assistir Atlético GO x Goiás hoje? Fique ligado no texto para saber todas as informações. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de junho, pelo jogo de ida das oitavas de final, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A bola vai rolar a partir das 19h (horário de Brasília) e você pode assistir tanto na televisão como online.

Este é o primeiro duelo das oitavas de final da competição. Não há gol fora de casa, com a soma de gols nas duas partidas determinando quem avança para a próxima fase. Saiba onde assistir Atlético GO x Goiás hoje.

Onde assistir Atlético GO x Goiás hoje?

O jogo entre Atlético GO x Goiás hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, que faz parte de um pacote de canais disponível por valor extra na mensalidade da TV paga. A plataforma do Premiere também pode ser encontrada por assinatura, disponibilizando o aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Assinante Globo Play também tem acesso ao futebol.

Data: 22/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA) / VAR: Marcio Henrique de Gois

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Escala de arbitragem da Copa do Brasil 2022

Atlético GO e Goiás na Copa do Brasil

Para chegar até as oitavas de final na Copa do Brasil, o Atlético Goianiense passou pelo União Rondonópolis na primeira fase, Nova Venécia e o Cuiabá na segunda e terceira fase respectivamente. Agora, enfrenta o grande rival na primeira partida, buscando a vantagem para o jogo de volta. No Brasileirão, o elenco goiano faz uma boa campanha ao aparecer em 12º lugar com dezesseis pontos, com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O Goiás, por outro lado, não vem de bons resultados no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento em 17º com catorze pontos, coleciona apenas três vitórias, cinco empates e cinco derrotas também. Na Copa do Brasil, o grupo de Jair Ventura promete fazer o impossível para sair na frente fora de casa e, depois, decidir em sua casa com o apoio da torcida. Os Esmeraldinos venceram Sousa, Criciúma e RB Bragantino.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon, Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho

Escalação do Goiás: Tadeu; Da Silva, Caetano, Reynaldo, Diego; Matheus Sales, Caio Vinícius, Elvis, Dadá Belmonte; Vinicius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

Jogos das oitavas de final na Copa do Brasil

A Copa do Brasil reúne equipes das mais diferentes regiões do país em um mesmo torneio. Conhecido como um dos mais democráticos no cenário do futebol, as oitavas contam com dezesseis participantes em duas mãos, onde o mando de campo foi determinado por sorteio da CBF.

Para não perder nenhum jogo, saiba quais são os confrontos de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Atlético GO x Goiás – Quarta-feira, 22/06 às 19h

Bahia x Athletico PR – Quarta-feira, 22/06 às 19h30

Fortaleza x Ceará – Quarta-feira, 22/06 às 20h

Corinthians x Santos – Quarta-feira, 22/06 às 21h30

Atlético MG x Flamengo – Quarta-feira, 22/06 às 21h30

Fluminense x Cruzeiro – Quinta-feira, 23/06 às 19h

São Paulo x Palmeiras – Quinta-feira, 23/06 às 20h

América MG x Botafogo – Quinta-feira, 30/06 às 19h

+ Confira a classificação do Brasileirão 2022 na Série A