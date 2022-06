Palmeiras venceu o clássico com o São Paulo, mas se garante na liderança da competição mesmo assim

Classificação do Brasileirão 2022: tabela após 13ª rodada

Tem novidade na Classificação do Brasileirão 2022! Com o fim da 13ª rodada nesta segunda-feira, 20 de junho, o Palmeiras segue na liderança da competição com 28 pontos, enquanto o Corinthians se mantém na vice-liderança lutando para alcançar o seu maior rival. Confira a seguir como ficou a classificação atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022

Confira como ficou a classificação do Brasileirão 2022 após a décima terceira rodada da competição de futebol.

1 Palmeiras – 28 pontos – na ponta da Classificação do Brasileirão 2022

2 Corinthians – 25 pontos

3 Athletico PR – 21 pontos

4 Atlético MG – 21 pontos

5 Internacional – 21 pontos

6 Fluminense – 18 pontos

7 Botafogo – 18 pontos

8 Santos – 18 pontos

9 São Paulo – 18 pontos

10 RB Bragantino – 18 pontos

11 Avaí – 17 pontos

12 Atlético GO – 16 pontos

13 Ceará – 16 pontos

14 Flamengo – 15 pontos

15 Coritiba – 15 pontos

16 América MG – 15 pontos

17 Goiás – 14 pontos

18 Cuiabá – 13 pontos

19 Fortaleza – 10 pontos

20 Juventude – 10 pontos – em último na Classificação do Brasileirão 2022

Pela abertura da 13ª rodada do Brasileirão, o Santos recebeu a sua torcida na Vila Belmiro, mas deixou a desejar no quesito futebol. Por 2 x 2, ficou na igualdade com o RB Bragantino, somando apenas um ponto.

O Flamengo, entretanto, foi derrotado pelo Atlético Mineiro em uma das partidas clássicas no futebol atual. Por 2 x 0, a equipe mineira afastou a crise e ganhou os três pontos.

O Corinthians, por outro lado, conseguiu a vitória em cima do Goiás por 1 x 0 e marcou os três pontos para seguir vivo na vice-liderança, em busca do Palmeiras.

No domingo, o clássico entre Coritiba e Athletico Paranaense teve o Furacão como o vencedor. Por 1 x 0, a equipe de Felipão anotou os três pontos e subiu na classificação do Brasileirão 2022.

Já o Fluminense, de Fernando Diniz, fez bonito e venceu o Avaí por 2 x 0 jogando em casa, pronto para se destacar cada vez mais na competição.

Fechando a rodada, o Palmeiras fez bonito e virou o clássico contra o São Paulo em 2 x 1 no finalzinho do jogo, para seguir na liderança com 28 pontos.

Resultados da 13ª rodada do Brasileirão – Classificação do Brasileirão 2022

Pela 13ª rodada do Brasileirão, todas as vinte equipes disputaram no fim de semana. Enquanto umas saíram com a vitória para alegrar os torcedores, outros não tiveram a mesma sorte.

Foram dez partidas no fim de semana pela rodada. Confira a seguir todos os resultados.

Cuiabá 0 x 0 Ceará

Santos 2 x 2 RB Bragantino

Atlético MG 2 x 0 Flamengo

Corinthians 1 x 0 Goiás

Coritiba 0 x 1 Athletico PR

Internacional 2 x 3 Botafogo

Fortaleza 1 x 0 América MG

Atlético GO 3 x 1 Juventude

Fluminense 2 x 0 Avaí

São Paulo 1 x 1 Palmeiras

Quando é a próxima rodada do Brasileirão?

A décima quarta rodada é a próxima rodada do Brasileirão na temporada do futebol brasileiro. Todos os vinte clubes entram em campo no fim de semana.

A rodada tem início na sexta-feira, 24 de junho, seguindo até o domingo, 26 no mesmo mês. Além disso, cada um dos confrontos tem transmissão ao vivo tanto pela televisão como online.

Além de saber qual é a classificação do Brasileirão 2022, saiba quando vai ser a próxima rodada no primeiro turno.

Sexta-feira (24/06):

Internacional x Coritiba – 21h30

Sábado (25/06):

Athletico PR x RB Bragantino – 16h30

Flamengo x América MG – 19h

Corinthians x Santos – 19h

Atlético MG x Fortaleza – 21h

Domingo (26/06):

Botafogo x Fluminense – 16h

Avaí x Palmeiras – 16h

São Paulo x Juventude – 18h

Ceará x Atlético GO – 18h

Goiás x Cuiabá – 18h

