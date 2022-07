Confira onde assistir e o horário do jogo do Corinthians. Foto: Reprodução / Pixabay

Onde assistir Corinthians e Atlético GO hoje na Copa do Brasil, 27/7

Onde assistir Corinthians e Atlético GO hoje na Copa do Brasil, 27/7

Nesta quarta-feira, 27 de julho, Atlético Goianiense e Corinthians se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Onde assistir Corinthians e Atlético Goianiense hoje? Partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final na Copa do Brasil, com transmissão para todo o país de graça.

Onde vai ser transmitido o jogo do Corinthians?

O jogo do Atlético GO e Corinthians terá transmissão da Globo, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). A partida da Copa do Brasil hoje também vai passar no SporTV e Premiere.

Pela TV aberta, a Globo exibe ao vivo e de graça a partida do Corinthians para os estados de São Paulo e Goiás, com narração de Cléber Machado e comentários de Ana Thaís Matos e Ricardinho.

Para o torcedor que não mora nestes estados, a opção é acompanhar através do SporTV e Premiere. Milton Leite vai comandar o microfone, com comentários de Maurício Noriega e Richarlyson.

Onde assistir o jogo do Timão hoje?

Onde assistir Corinthians e Atlético GO hoje é no Globo Play, serviço de streaming por assinatura, através do aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Para assistir a retransmissão de graça do canal Globo, basta acessar o site da Globo (www.globoplay.globo.com), conectar-se com e-mail e senha de usuário no portal e clicar em “Agora na TV” do lado esquerdo da tela. Daí, o torcedor tem acesso completo da TV aberta sem pagar nada.

Assinantes, entretanto, podem acompanhar o jogo do Corinthians na Copa do Brasil através do Globo Play, streaming, através do celular. O produto está disponível no site (www.globoplay.globo.com) por diferentes valores e pacotes.

Quando Fausto Vera pode jogar?

O jogador argentino Fausto Vera já está apto para jogar. O atleta foi regularizado pelo BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e por isso está disponível para vestir a camisa do Corinthians hoje mesmo contra o Atlético Goianiense.

O meia-atacante assinou contrato com o clube até o meio de 2026, com 70% dos direitos econômicos do atleta adquiridos pela diretoria paulista, que pertenciam ao Argentino Juniors. Com apenas 22 anos, Fausto nasceu em Hurlingham, na Argentina e foi formado na base do próprio Argentino Juniors.

Fausto foi promovido ao time principal em 2018, com 75 jogos e nove gols marcados. Ele também representou a Seleção da Argentina Sub-17, Sub-20 e Pré-Olímpica.

Quem viajou para Goiânia Corinthians?

Vinte e quatro jogadores do Corinthians viajam para Goiânia, onde enfrentarão o Atlético Goianiense nesta quarta-feira, 27 de julho, nas quartas de final da Copa do Brasil.

No entanto, o técnico Vitor Pereira continua sem Renato Augusto, que não viajou por lesão, e Júnior Moraes, pelo mesmo motivo. Bruno Mendez, entretanto, já vestiu a camisa pelo Internacional na Copa do Brasil e por isso não pode jogar.

Confira a lista completa de todos os jogadores do Corinthians que viajaram para Goiânia, segundo informações do portal GE.

Goleiros: Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel

Zagueiros: Gil, Balbuena, Raul Gustavo e Robert Renan

Laterais; Fábio Santos, Lucas Piton, Bruno Melo, Fagner e Rafael Ramos

Volantes: Du Queiroz, Maycon, Roni, Fausto Vera e Cantillo

Meias: Giuliano, Adson e Willian

Atacantes: Gustavo Mosquito, Róger Guedes, Yuri Alberto e Giovane

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. O critério de desempate não é mais utilizado no regulamento da competição desde 2018, quando a CBF, entidade responsável pelo futebol brasileiro e a competição, optou por retirar dos critérios oficialmente.

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada 10 minutos após o segundo tempo da partida de volta. Isso significa que também não há prorrogação no duelo.

Quem fizer mais gols nas duas partidas avança para a semifinal.

Leia também:

Final Copa América Feminina 2022: Brasil e Colômbia disputarão título

Quanto ganha uma jogadora de futebol feminino do Corinthians?