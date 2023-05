Onde assistir jogo do Palmeiras sub 17 hoje na Copa do Brasil - 09/05

O Palmeiras sub 17 visita o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís, nesta terça-feira, 09 de maio, às 21h30 (horário de Brasília) pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa do Brasil na categoria. Descubra onde assistir e todos os detalhes.

A Copa do Brasil reúne 32 equipes na primeira fase, disputada em partida única. Quem vence o jogo avança para as oitavas de final, daí as quartas e a semifinal, todos jogados em ida e volta. A final, com os dois vencedores da semi, jogam em partida única.

A partida de volta está marcada para terça-feira, 15 de maio, às 15h30.

Onde vai passar jogo do Palmeiras sub 17 hoje

O jogo do Palmeiras sub 17 hoje tem transmissão no canal SporTV e o streaming GloboPlay ao vivo. Nenhuam emissora da televisão aberta vai exibir o duelo da Copa do Brasil.

Quem é cliente das operadoras de TV por assinatura dá para assistir em qualquer lugar do país pela televisão. É só sintonizar com o controle remoto e torcer por seu clube do coração.

Outra opção é o GloboPlay, disponível como plataforma de streaming. Quem é assinante pode assistir no computador, tablet, celular ou smartv.

Escalações de Sampaio Corrêa x Palmeiras

Para o duelo desta terça-feira, na Copa do Brasil da categoria de base, nenhuma das equipes tem desfalques no plantel de jovens jogadores.

Sampaio Corrêa: Isaac; Pepeu, Fonseca, Kerlon, Nicollas; Luisão, Alyson, Railson; Mendes, Iago e Yan.

Palmeiras: César; Birinha, Marcus Vinicius, Jhonathan, Luis Arthur; Kauã Moraes, Marcio Vitor, Luighi; Felipe Jack, Gilmar e Kauan Vitor.

Quantos títulos o Palmeiras tem?

O Palmeiras é o maior campeão da Copa do Brasil na categoria de base com três títulos. O alviverde ganhou as edições de 2017, 2019 e 2022 superando o Corinthians, São Paulo e o Vasco respectivamente.

O time busca o tetracampeonato este ano. Se vence, se isola cada vez mais na lista de maiores campeões do torneio de base na história. A primeira edição foi disputada em 2013 e teve o São Paulo como vencedor em cima do Flamengo.

