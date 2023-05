O Palmeiras tem a vantagem do primeiro jogo e por isso só precisa do empate para se classificar

Onde assistir o jogo do Palmeiras na Copa do Brasil hoje ao vivo (31/05)

Com a vantagem do primeiro confronto, o Palmeiras visita o Fortaleza nesta quarta-feira, 31/05, na Arena Castelão, no Ceará, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo do Palmeiras começa às 19h, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo em todo o país.

No primeiro jogo, o Verdão venceu o Leão por 3 a 0, gols de Richard Ríos, Bruno Tabata e Raphael Veiga.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Palmeiras e Fortaleza no SporTV e Premiere às 19h. O confronto não vai passar em nenhuma emissora da televisão aberta nesta quarta-feira.

Os canais fazem parte das operadoras de televisão por assinatura. O pay-per-view, por exemplo, só está disponível na programação por valor extra na mensalidade. Para comprar é preciso ligar para o seu operador.

Para ver na internet é só entrar no GloboPlay, serviço de streaming. É preciso ter os pacotes “GloboPlay + canais ao vivo” ou “GloboPlay e Premiere” e aí assistir os canais na plataforma em tempo real.

Horário: 19h, sete da noite

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Veja aqui: jogos da Copa do Brasil da semana

O que acontece em caso de empate?

Se o resultado entre Fortaleza e Palmeiras terminar em empate, é o Verdão que avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Porém, se a soma dos dois placares der igualdade, aí o regulamento da CBF indica que a cobrança de pênaltis defina o vencedor.

Por exemplo, se o Fortaleza vencer o Palmeiras nesta quarta-feira por 3 a 0, os pênaltis ao fim do segundo tempo terão início entre os dois elencos.

Confira o trecho extraído do regulamento a seguir.

“Em caso de empate em pontos ganhos entre os clubes ao final da fase respectiva, dentro de cada grupo, o desempate será definido observando os critérios abaixo:

1º. Maior saldo de gols;

2º. Cobrança de pênaltis.

Parágrafo único – A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até 10 minutos após

o término da partida única ou de volta, a depender da fase”.

Escalações de Fortaleza x Palmeiras

Os treinadores de Fortaleza e Palmeiras vão escalar os titulares nesta quarta-feira em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Lucas Crispim; Caio Alexandre, Vinícius Zanocelo, Hércules, Yago Pikachu; Romarinho e Lucero (Técnico: Juan Vojvoda)

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Bruno Tabata. (Técnico: Abel Ferreira)

Quem é o árbitro da partida?

O árbitro Savio Pereira Sampaio, da FIFA, foi escalado pela escala de arbitragem da CBF para apitar o jogo do Palmeias e Fortaleza nesta quarta-feira na Copa do Brasil.

O profissional apitou a partida entre Palmeiras e RB Bragantino pelo Brasileirão recentemente, marcado por uma polêmica. Os jogadores reclamaram de pênalti não marcado em Endrick, ocasionando a revolta dos torcedores.

Os auxiliares vão ser Bruno Raphael Pires, Eduardo Goncalves da Cruz e o quarto árbitro Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes. No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Wagner Reway.

Lembram desse lance???? Sabe o que o árbitro SAVIO PEREIRA SAMPAIO ganhou de presente? APITAR FORTALEZA X PALMEIRAS! Fala que foi mão, depois fala que foi falta! pic.twitter.com/66Fwwy66Vw — INFOS Palestra (@Infos_palestra) May 29, 2023

Quem Palmeiras ou Fortaleza podem enfrentar nas quartas de final?

Caso Palmeiras ou Fortaleza avancem para as quartas de final da Copa do Brasil, eles poderão enfrentar qualquer outro time que também disputar a etapa. Isso significa que São Paulo, Sport, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, América, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Athletico PR, Santos e Bahia estão entre as opções.

Para definir todos os jogos das quartas de final, a CBF realiza um novo sorteio. A entidade ainda não divulgou a data, mas o evento deve acontecer logo após o fim das oitavas de final, no início de junho.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro. Mais de cinquenta equipes de todos os estados do país brigam de igual para igual na primeira fase. Os vencedores avançam para a segunda fase e, depois, a terceira. Times do Brasileirão só começam a jogar na terceira fase.

