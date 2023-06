Raphael Veiga estará em campo com o Palmeiras hoje. Foto: Reprodução Cesar Greco / Palmeiras / Flickr

Torcedor pode assistir a partida na TV paga e no serviço de streaming neste domingo

Quem vai transmitir jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão e horário – 04/06

O Verdão entra em campo neste domingo, mas onde assistir o jogo do Palmeiras hoje? Pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o elenco alviverde recebe o Coritiba às 18h30, no Allianz Parque. Enquanto o Palmeiras briga pela liderança o Coxa busca escapar da lanterna.

O Palmeiras se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil enquanto o Coxa vem de empate com o Cuiabá.

Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje

Os canais SporTV, Premiere e o streaming GloboPlay é onde assistir o jogo do Palmeiras neste domingo às 18h30 ao vivo. Nenhum canal da TV aberta exibe o duelo.

Quem é cliente da TV paga pode assistir ao vivo o confronto. O pay-per-view Premiere está disponível por valor extra na mensalidade, além da assinatura avulsa por R$ 59,90 até R$ 89,90 por mês no site (premiere.globo.com).

O GloboPlay, serviço de streaming, disponibiliza a retransmissão dos dois canais para quem é assinante.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Show da Taylor Swift vai tirar Palmeiras do Allianz

A cantora norte-americana Taylor Swift tem dois shows marcados em São Paulo e um no Rio de Janeiro em novembro deste ano. Nos dias 25 e 26 a cantora se apresentará no Allianz Parque, a casa do Verdão, para a multidão dos fãs.

Isso significa que o Palmeiras não pode jogar em sua casa nesse período. O elenco vai perder o mando de campo na 36ª rodada, em partida contra o América Mineiro, em 22 de novembro. Depois, no dia 29 de novembro, o alviverde receberia o Fluminense pela 37ª rodada no Allianz.

O Palmeiras tem algumas opções para enviar o mando de campo: o Estádio do Morumbi, Arena Barueri, em Barueri, Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e o Estádio do Canindé, na capital paulista.

Escalações de Palmeiras x Coritiba

O Palmeiras de Abel Ferreira deverá entrar em campo neste domingo com os jogadores mais importantes do plantel como Dudu, Rony e Gustavo Gómez. Os três pontos levam o grupo até a segunda posição.

Já o Coxa, de Zago, precisa escapar da última posição da tabela. Por isso, terá que colocar como titular todos os melhores atletas.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Bruno Tabataba; Artur, Dudu e Rony.

Treinador do Palmeiras: Abel Ferreira

Coritiba: Gabriel Vascocelos; Natanael, Bruno Viana, Henrique, Kuscevic; Jamerson, Bruno Gomes, Liziero, Marcelino; Robson e Zé Roberto.

Treinador do Coritiba: Antônio Carlos Zago

Arbitragem

O árbitro Felipe Fernandes de Lima apita o jogo do Palmeiras hoje contra o Coritiba neste domingo, pela nona rodada do Brasileirão. A escala de arbitragem definiu os auxiliares Felipe Alan Costa de Oliveira, Celso Luiz da Silva e o quarto árbitro Edina Alves Batista.

No VAR, árbitro de vídeo, Igor Junio Benevenuto de Oliveira será responsável por analisar cada lance da partida envolvendo possíveis pênaltis, cartões vermelhos e faltas graves.

Este é o primeiro jogo do Palmeiras e Coritiba que o árbitro Felipe apita na temporada.

Nona rodada do Brasileirão

Além do embate entre Palmeiras e Coritiba, a nona rodada também apresenta outros nove jogos neste fim de semana, do sábado até a segunda-feira.

Destaque para a vitória do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, e o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco na segunda.

Sábado, 03 de junho:

Fortaleza 0 x 0 Bahia

América MG 2 x 0 Corinthians

Athletico PR 1 x 0 Botafogo

Cruzeiro 0 x 1 Atlético MG

Santos 1 x 1 Internacional

Domingo, 04 de junho:

Grêmio x São Paulo – 16h

Fluminense x RB Bragantino – 16h

Goiás x Cuiabá – 18h30

Palmeiras x Coritiba – 18h30

Segunda-feira, 05 de junho:

Vasco x Flamengo – 20h

