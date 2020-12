São Paulo renova com Juanfran até o final da temporada

São Paulo e Juanfran acertaram nesta segunda (21) a renovação de contrato. A princípio, o lateral direito tinha vínculo com o Tricolor somente até 31 de dezembro. No entanto, com a alteração do calendário do futebol por conta da Covid-19, o clube decidiu estender o contrato até o final da temporada – fevereiro de 2021.

São Paulo renova com Juanfran e mantem sistema defensivo intacto

Aos 35 anos de idade, Juanfran vive bom momento no clube, e isso foi um dos fatores para renovação de seu contrato. No Brasil desde agosto de 2019, o lateral oscilou durante a temporada, chegou a ser banco de reservas para Igor Vinícius, mas recuperou a posição. Assim como grande parte do elenco são-paulino, o espanhol está jogando bem, e dá seguranças ao sistema defensivo de Diniz.

Embora não tenha marcado nenhum gol com a camisa do São Paulo, e contribua pouco ofensivamente, Juanfran vai muito bem na parte defensiva. O camisa 20 são-paulino é um dos mais experientes do elenco e se destaca no bom posicionamento e marcação. Ao lado de Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo e Tiago Volpi, o espanhol faz parte da melhor defesa do Campeonato Brasileiro – ao lado do Grêmio – com 21 gols sofridos.

A defesa era uma das principais críticas a Fernando Diniz no São Paulo. A equipe, embora criasse muitas chances de gols, sofria-os facilmente. Era comum o Tricolor sofrer gols em todos os jogos, e isso culminou em eliminações como Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores. Ao acertar a defesa, o time de Diniz começou a conseguir bons resultados até chegar a liderança do Brasileirão. Agora, o clube busca conseguir ao menos um título na temporada: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou os dois.

A renovação com Juanfran, assim como a do jovem Gabriel Sara, buscam dar continuidade a um elenco que demonstrou ter potencial. No entanto, Julio Casares, novo presidente do São Paulo, decidirá se renova com o lateral no ano que vem, ou não.