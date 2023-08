Onde assistir São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil hoje - 16/08

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de agosto, pela partida de volta na semifinal da Copa do Brasil às 19h30, horário de Brasília. O palco do confronto vai ser o Morumbi, na capital paulista, com transmissão ao vivo.

Como o Corinthians venceu o primeiro jogo da semifinal por 2 a 1, o empate será necessário para carimbar o passaporte até a final da Copa do Brasil pelo segundo ano seguido. A vitória em qualquer resultado também dá o direito do alvinegro disputar a última partida.

Já o São Paulo precisa vencer por dois gols ou mais na diferença já que perdeu o primeiro confronto. Porém, como marcou um gol na ida, apenas dois gols servem para se classificar. Caso o Tricolor vença o Majestoso por 1 x 0, ou mantenha a diferença em um gol, as disputas de pênaltis definem o finalista, conforme o regulamento da CBF.

VEJA: Ainda tem ingresso do jogo?

Onde vai passar o jogo do São Paulo e Corinthians?

Os direitos de transmissão da Copa do Brasil pertencem aos canais Sportv e Premiere, além do streaming Prime Video para assinantes. A partida começa às 19h30, horário de Brasília, com a possibilidade de assistir na televisão como na plataforma de internet.

O Corinthians venceu o Coritiba no fim de semana por 3-1, na rodada do Brasileirão, enquanto concentra-se para buscar a vaga pelo segundo ano consecutivo na final da Copa do Brasil. O treinador Vanderlei Luxemburgo deve escalar hoje Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos; Maycon, Moscardo, Renato Augusto; Adson, Ruan e Yuri Alberto.

O São Paulo empatou com o Flamengo em 1-1 no fim de semana, pelo Brasileirão, mas agora foca as suas atenções no duelo mais importante da temporada em busca da classificação para a final da Copa do Brasil. Dorival Junior vai utilizar em campo os titulares Rafael; Arboleda, Lucas Beraldo, Welington, Rafinha; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson; Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Calleri.

Informações do jogo do São Paulo e Corinthians hoje no Majestoso

Horário: 19h30

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Raphael Claus

Onde assistir: Sportv, Premiere e Prime Video

São paulo x Corinthians últimos 5 jogos

Nos últimos cinco clássicos Majestosos, foram duas vitórias do Corinthians e três empates entre Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Paulista entre o Morumbi e a Neo Química Area.

Em 29 de janeiro deste ano, o Timão quebrou o tabu de quase seis anos sem ganhar no Morumbi ao derrotar o Tricolor por 2 a 1, pela primeira fase do Campeonato Paulista. É por isso que mesmo jogando em casa, o São Paulo precisa se preocupar com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.

São Paulo e Corinthians se enfrentaram em 357 oportunidades na história do Majestoso, com 133 triunfos ao alvinegro, 115 empates e 109 vitórias ao Tricolor, de acordo com dados do portal Meu Timão.

Veja a seguir o histórico dos últimos cinco jogos no Majestoso.

25 de julho de 2023 - Corinthians 2 x 1 São Paulo - Copa do Brasil

14 de maio de 2023 - Corinthians 1 x 1 São Paulo - Brasileirão

29 de janeiro de 2023 - São Paulo 1 x 2 Corinthians - Campeonato Paulista

11 de setembro de 2022 - São Paulo 1 x 1 Corinthians - Brasileirão

22 de maio de 2022 - Corinthians 1 x 1 São Paulo - Brasileirão

