Onde vai passar o jogo do Sport x Coritiba online na Copa do Brasil – 12/04

O Coritiba recebe o Sport nesta quarta-feira, 12 de abril, no Estádio Couto Pereira, pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar no jogo do Sport hoje às 19h (Horário de Brasília). Onde vai passar e todos os detalhes da transmissão você confere no texto abaixo.

Nenhum dos times pode ser eliminado da Copa do Brasil hoje. A partida de volta está agendada para a próxima terça-feira, 25 de abril, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife.

Qual canal vai passar jogo do Sport hoje

O jogo do Sport hoje na Copa do Brasil tem transmissão no SporTV e Premiere, ao vivo para todos os estados do Brasil nesta quarta-feira.

Com exclusividade, os canais transmitem a decisão para todo o Brasil. Entretanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Para assistir é só sintonizar a emissora e curtir ao vivo a partida.

O Premiere funciona como pay-per-view, ou seja, é preciso desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais.

Como assistir Coritiba x Sport online hoje

Para o torcedor que não vai estar em casa no horário do jogo do Sport hoje, a opção é ligar no serviço de streaming para assistir. Dá para ver no computador ou aplicativo em qualquer dispositivo com internet.

O GloboPlay é uma boa pedida para o torcedor que não tem a TV paga. Basta acessar o site (globoplay.globo.com), escolher o pacote que tem a transmissão dos canais ao vivo (SporTV e Premiere) e pronto, dá para assistir sem precisar ser assinante da TV paga.

Os valores vão de R$ 24,90 até R$ 71,90 ao mês.

Para sintonizar o jogo do Sport hoje, acesse o site ou aplicativo, clique em "entrar" e digite o seu email e a senha de usuários. O GloboPlay está disponível para celular, tablet, smartv e até videogames.

Qual é a premiação da terceira fase?

Os times que se classificaram da segunda para a terceira fase embolsaram R$ 2,1 milhões. Os valores são entregues pela CBF como forma de recompensa.

Enquanto isso, os vencedores da terceira fase até as oitavas de final garantem R$ 3,3 milhões. A Copa do Brasil é conhecida como a competição mais democrática do futebol brasileiro, onde cada nova etapa que o time avança é uma nova premiação entregue.

Este ano, o valor total subiu para R$ 416,9 milhões, de acordo com a CBF. Na final, o campeão vai ganhar R$ 70 milhões.

Jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2023: tabela de horários

Adversário nas oitavas de final

Como o chaveamento da Copa do Brasil não está definido, Coritiba ou Sport ainda não sabem quem poderão enfrentar nas oitavas de final. No entanto, dá para saber quais podem ser os possíveis rivais na fase.

Um novo sorteio será organizado pela CBF, ainda sem data, para formar todos os confrontos das oitavas de final. Não há regras para os elencos, ou seja, todos poderão se enfrentar.

Coritiba ou Sport poderão enfrentar nas oitavas Santos, Botafogo SP, Nova Iguaçu, América MG, Náutico, Cruzeiro, Atlético MG, Brasil de Pelotas, Bahia, Volta Redonda, Ypiranga, Botafogo, Grêmio, ABC, Maringá, Flamengo, São Paulo, Ituano, Paysandu, Fluminense, Remo, Internacional, Corinthians, CSA, Fortaleza, Águia de Marabá, Palmeiras, CRB, Athletico ou Tombense.

Qualquer um dos citados anteriormente poderá ser o rival do vencedor entre Coritiba e Sport.

Jogos da Copa do Brasil hoje

Além do embate entre Coritiba e Sport, outros sete confrontos serão disputados na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira.

Nova Iguaçu x América MG - 16h30

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Fluminense x Paysandu - 19h30

Onde assistir: Amazon Prime Video

CRB x Athletico PR - 19h30

Onde assistir: Amazon Prime Video

Palmeiras x Tombense - 20h

Onde assistir: Amazon Prime Video

Atlético MG x Brasil de Pelotas - 21h30

Onde assistir: Amazon Prime Video

Ypiranga x Botafogo - 21h30

Onde assistir: Amazon Prime Video

Remo x Corinthians - 21h30

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

