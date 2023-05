Onde vai passar jogo do Botafogo na Copa do Brasil hoje de graça – 31/05

Onde vai passar jogo do Botafogo na Copa do Brasil hoje de graça – 31/05

É dia de Botafogo na Copa do Brasil! Pelo confronto de volta nas oitavas de final, o Glorioso recebe o Athletico Paranaense no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 31 de maio. A bola vai rolar no jogo do Botafogo hoje às 21h30, horário de Brasília.

No primeiro jogo, o Athletico PR venceu por 3 x 2 no Paraná. Em caso de empate na soma dos resultados as cobranças de pênaltis serão iniciadas entre os dois times.

Globo vai transmitir jogo do Botafogo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Botafogo e Athletico PR na Copa do Brasil nesta quarta-feira. O duelo tem início às 21h30, nas oitavas de final. O SporTV 3, Premiere e o Prime Video também vão exibir a partida.

Com narração de Renata Silveira e comentários de Junior e Roger Flores, a Globo transmite a decisão da Copa do Brasil para os estados de RJ, PR, PA, MA, RN, PB e ES ao vivo e de graça. Os outros canais só estão disponíveis em operadoras por assinatura.

O Prime Video, serviço de streaming, só pode ser acessado por quem é cliente da plataforma. Por R$ 14,90 por mês, o torcedor tem acesso à filmes, séries e esportes ao vivo no computador, celular, tablet e smartv.

Horário: 21h30, nove e meia da noite

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo do Botafogo hoje: Globo, SporTV 3, Premiere e Prime Video

Do que as equipes precisam para ganharem?

O Athletico Paranaense levou a melhor no primeiro duelo das oitavas de final contra o Botafogo. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão saiu na frente por 3 x 2, com gols de Vitor Roque, Vitor Bueno e Fernandinho, enquanto Tiquinho e Luis Henrique descontaram.

Para se classificar para as quartas de final o time paranaense só precisa do empate em qualquer placar. Isso porque tem a vantagem de um gol, além da vitória. Do outro lado, o Botafogo tem que marcar um gol para levar para os pênaltis e dois para carimbar o passaporte até a próxima etapa.

De acordo com o regulamento, a igualdade na soma dos dois resultados leva para os pênaltis. Não tem prorrogação ou gol fora de casa.

Vitória do Athletico = Athletico classificado

= Athletico classificado Empate = Athletico classificado

= Athletico classificado Vitória por 1 x 0 do Botafogo = Botafogo classificado

= Botafogo classificado Vitória por 2 x0 ou mais do Botafogo = Botafogo classificado

Escalações de Botafogo x Athletico PR

Em duelo decisivo nesta quarta-feira, tanto Botafogo como Athleticio deverão escalar os titulares. Com a atmosfera de final no Nilton Santos, os treinadores não vão poupar os jogadores mais importantes em campo.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Luis Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Técnico do Botafogo: Luís Castro

Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Fernando; Erick, Christian, Canobbio; Vitor Bueno, David Terans e Vitor Roque.

Técnico do Athletico PR: Paulo Turra

Como chegar no Nilton Santos?

Vai acompanhar a decisão entre Botafogo e Athletico no Estádio Nilton Santos? Fique tranquilo torcedor, o portal DCI preparou as melhores dicas para você chegar até o local nesta quarta-feira.

O Nilton Santos está localizado na rua José dos Reis, número 425, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Para chegar até o local de metrô as opções são ir até a estação Central e fazer a integração com a Supervia. Você também pode descer do metrô em Del Castilho, Maria da Graça ou Inhaúma e pegar ônibus ou táxi.

De trem SuperVia, a opção é descer na estação Engenho de Dentro, com horários especiais em dias de jogos do Botafogo. Quem prefere ir de ônibus, as linhas ao redor do estádio são: 238, 254, 277, 346, 353, 383, 543L, 606, 636, 638, 639, 652, 669, 676, 680 e 692.

