Qual a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro?

Relembre quando foi o último título do Botafogo no Brasileirão. Foto: Reprodução Vitor Silva/Botafogo.

Com mais de 100 anos de história, o Botafogo está no hall de maiores clubes no futebol brasileiro. O time tem apenas dois títulos brasileiros, então relembre quando foi a última vez que o elenco carioca venceu o Campeonato Brasileiro.

Quando foi o último título do Brasileirão do Botafogo?

O último título brasileiro do Botafogo foi em 1995. Naquela época, a competição ainda era disputada no antigo formato mata-mata. Até a temporada de 2023 são 28 anos sem ganhar o Brasileirão.

Em 1995, o técnico do Botafogo era Paulo Autuori. Dentro de campo, Túlio Maravilha era o goleador da Estrela Solitária. No Campeonato Carioca o atacante garantiu a artilharia da competição com 27 gols.

No Campeonato Brasileiro da Série A em 1995, o Botafogo não tinha favoritismo, mas tratou de buscar ponto por ponto e mostrar que poderia sim brigar pelo troféu brasileiro. Na primeira fase do campeonato os 24 clubes eram divididos em duas chaves, onde os participantes do mesmo grupo se enfrentavam.

Na segunda fase do Brasileirão, os times da chave jogavam contra a outra chave. Na classificação geral, o Glorioso passou em terceiro lugar com 45 pontos. Na semifinal passou pelo Cruzeiro após o empate em 1 a 1, com a vantagem do gol fora de casa.

Na final, disputou contra o Santos. O primeiro jogo foi no Maracanã em 14 de dezembro de 1995, com vitória por 2 a 1. Pela volta, o empate em 1 a 1, no Estádio do Pacaembu em 17 de dezembro, deu o título brasileiro para o time carioca. Os gols foram de Túlio e Marcelo Passos do Santos. Na classificação geral, o Fogão terminou em primeiro lugar.

Naquele ano, o time do Glorioso entrou em campo na segunda partida da final contra o Santos com:

Goleiro: Wágner

Defensores: Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva

Meias: Leandro, Jamir, Beto, Sérgio Manoel

Atacantes: Donizete Pantera e Túlio.

Túlio Maravilha carrega o status de ídolo com a torcida botafoguense. Não apenas por faturar o título brasileiro em 1995, mas pelo amor que demonstrava à camisa do clube e por todo o empenho dentro de campo.

O atacante defendeu o clube da Estrela Solitária entre 1994 até 2000. De acordo com o portal de estatísticas O Gol, o jogador disputou 156 partidas e marcou 133 gols na história do time.

Em 1995, Túlio marcou o gol do empate contra o Santos na final do Brasileirão, no Pacaembu. Ele também disputou Campeonato Carioca, Recopa, Libertadores, Copa do Brasil, Torneio Rio-São Paulo e Copa Master Conmebol, torneio que não existe mais.

Botafogo também foi campeão brasileiro em 1968

Antes de levantar o troféu do Brasileiro em 1995, o Botafogo havia conquistado o primeiro título em 1968. A competição era conhecida como Taça Brasil. Naquele mesmo ano, o Fogão venceu a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca.

Vinte e três clubes disputaram o campeonato de futebol. A primeira fase dividiu os elencos em três divisões: a Zona Sul, Zona Centro e Zona Norte. O primeiro de cada grupo garantia a classificação para a final dentro da sua própria divisão.

Primeiro o Botafogo passou pelo Metropol, de Santa Catarina. Nas semifinais, derrotou o Cruzeiro e, na grande final da temporada, venceu o Fortaleza por 6 a 2 no agregado. O segundo jogo, 4 a 1, foi disputado no Maracanã em 4 de outubro de 1969. Os gols foram de Roberto, Ferretti dois gols e Afonsinho.

Com Zagallo de treinador, o time carioca entrou em campo contra o Fortaleza no segundo jogo da seguinte maneira:

Escalação do Botafogo: Cao, Moreira, Chiquinho Pastor, Moisés, Waltencir; Afonsinho, Carlos Roberto; Rogério, Roberto, Ferretti e Paulo Cézar.

Títulos do Glorioso na Série B

Ao mesmo tempo em que o clube da Estrela levantou duas taças da Série A, também ganhou dois títulos do Campeonato Brasileiro da Série B, nos anos de 2015 e 2021. Diferente da primeira divisão, estes foram conquistados em anos recentes, isto é, na era dos pontos corridos.

O Fogão ganhou a segunda divisão em 2015 pela primeira vez, no segundo rebaixamento da história do clube. O time foi rebaixado no ano anterior ao ocupar a 19ª posição com apenas 34 pontos. Na Série B, o time fez uma campanha espetacular ao conquistar a primeira posição com 72 pontos, somados em 21 vitórias, nove empates e oito derrotas.

Já em 2021, o mais recente, o Fogão dominou a tabela de classificação ao anotar 70 pontos em 38 rodadas, somando 20 vitórias, dez empates e oito derrotas. O time empatou em 2 a 2 com o Guarani na última rodada.

Leia também:

Quando acaba o Brasileirão 2023? Data da última rodada

Conheça a história da Copa do Mundo