Athletico PR x Botafogo: quem vai transmitir jogo do Botafogo hoje – 03/06

Furacão eliminou o Botafogo no meio da semana, nas oitavas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis

Depois do confronto no meio da semana pela Copa do Brasil, as equipes de Athletico Paranaense e Botafogo se enfrentam neste sábado, 03 de junho, pela nona rodada do Brasileirão. A bola rola no jogo do Botafogo hoje às 18h30, horário de Brasília, na Arena da Baixada.

O Glorioso é o líder com 21 pontos enquanto o Furacão permanece em 11º lugar com 12 pontos.

Onde vai passar jogo do Botafogo hoje ao vivo

O torcedor pode assistir a partida entre Athletico e Botafogo na TNT (menos PR), Rede Furacão e CazéTV no Youtube ao vivo neste sábado.

Nenhum canal da emissora aberta vai exibir o confronto do Brasileirão. A TNT está disponível em operadoras de TV por assinatura. Já a Rede Furacão é o pay-per-view oficial do Athletico. Quem é assinante pode assistir no computador ou em qualquer aplicativo compatível.

Para ver de graça é só sintonizar no CazéTV, na plataforma de vídeos Youtube.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

TV: TNT (menos PR)

Online jogo do Botafogo hoje: Rede Furacão e Youtube

Relembre quando foi a última vez queo Botafogo foi campeão brasileiro.

Escalações de Athletico PR x Botafogo

Para o jogo deste sábado, na nona rodada do Brasileirão, tanto Athletico como Botafogo deverão usar reservas e titulares em campo, já que vão disputar a Libertadores e Sul-Americana respectivamente no meio da semana.

Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Fernando, Thiago Heleno; Christian, Alex Santana, Erick; Canobbio, Vitor Roque e Pablo.

Técnico do Athletico PR: Paulo Turra

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácio, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Eduardo; Luís Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Técnico do Botafogo: Luis Castro

Relacionados para o duelo com o Athletico-PR, neste sábado, pelo Brasileirão. 📄⚽️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/hyPT6SsoEu — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 2, 2023

Quem é o artilheiro do Brasileirão?

Com seis gols marcados até o início da nona rodada, o artilheiro do Brasileirão é Tiquinho Soares, do Botafogo. O jogador marcou nas partidas contra o São Paulo, Flamengo duas vezes, Corinthians também duas vezes e Goiás.

A última vez que Tiquinho marcou foi em 14 de maio, pela sexta rodada do Brasileirão, contra o Goiás pela derrota no Serrinha em 2 x 1. O artilheiro anotou um gol, mas o clube perdeu para o Esmeraldino.

Ocupam a lista de artilheiros do Brasileirão o jogador do Corinthians Roger Guedes, com cinco gols, e Hulk e Raphael Veiga, do Galo e Palmeiras respectivamente, com quatro gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)



Leia também:

Com show de Taylor Swift no Alianz em novembro, onde o Palmeiras vai jogar?