Onde vai passar jogo do Grêmio x ABC hoje na Copa do Brasil - 27/04

Onde vai passar jogo do Grêmio x ABC hoje na Copa do Brasil – 27/04

O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira, 27/04, pela partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil. Contra o ABC, o duelo vai ser na Arena do Grêmio, às 21h30. Saiba onde assistir o jogo do Grêmio hoje ao vivo na televisão e na internet.

O Tricolor venceu o primeiro jogo por 2 a 0, por isso só precisa do empate para se classificar. O elenco visitante tem que marcar três ou mais gols para avançar.

Quem vai transmitir o jogo do Grêmio hoje

A partida entre as equipes hoje, 27/, não terá transmissão ao vivo na TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo SporTV e Premiere, pay-per-view de futebol do Grupo Globo.

Com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Ana Thaís Matos e Grafite, ambos os canais vão transmitir a partida da Copa do Brasil nesta quinta-feira. É só ligar a televisão e curtir do conforto do seu sofá.

Ambos estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, deve ser comprado por valor extra na mensalidade.

Como assistir Grêmio online hoje

Também tem a opção para quem não tem TV paga. O torcedor pode assistir ao vivo o jogo do Grêmio hoje pelo GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo para assinantes.

Quem é cliente do streaming pode acompanhar em qualquer lugar do Brasil pelo site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv se o aparelho for compatível. Os pacotes vão de R$ 24,90 até R$ 89,90 por mês.

Data: 27 de abril de 2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Grêmio x ABC

Em busca da vitória, o ABC vai colocar em campo o que tem de melhor em seu elenco. Já o Grêmio de Renato Gaúcho deve misturar reservas com titulares porque tem a vantagem do primeiro jogo. A bola vai rolar às 21h30, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo.

Confira abaixo as possíveis escalações:

Grêmio: Gabriel; João Pedro, Bruno Alves, Diogo Barbosa; Kannermann; Bitello, Lucas Silva, Nathan, Cristaldo; Vina e Luis Suárez (André Henrique).

ABC: Simão; Alemão, Stephannyo Afonso, Richardson, Márcio Azevedo; Daniel, Ceará, Wellington; Júnior Todinho, Fábio Lima e Felipe Garcia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grêmio FBPA (@gremio)

Como assistir o Brasileirão 2023 pela internet de graça

Premiação da terceira fase para as oitavas

Cada um dos dezesseis times que avançam da terceira fase para as oitavas de final vão faturar R$ 3,3 milhões como recompensa da CBF.

A Copa do Brasil é tida como a competição mais democrática do futebol. Em cada nova fase que os times avançam, os concorrentes ganham uma nova premiação em dinheiro, cada vez maior até a final. Se o time começa a jogar na primeira fase e é campeão, ele vai conquistar muito mais do que aquele que começou na terceira.

O campeão vai ganhar R$ 70 milhões.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Grêmio hoje vai ser Dyorgines Jose Padovani de Andrade nesta quinta-feira de Copa do Brasil. Os auxiliares vão ser Fabiano da Silva Ramires, Vanderson Antonio Zanotti e o quarto árbitro Francisco Soares Dias.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável por analisar cada lance da partida envolvendo possíveis pênaltis, faltas e cartões vermelhos vai ser Heber Roberto Lopes.

Leia também: GP do Azerbaijão terá 1ª corrida sprint do ano na Fórmula 1 em 2023