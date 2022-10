Confira onde assistir ao jogo do Corinthians. Foto: Reprodução / José Manoel Idalgo / Ag. Corinthians

Timão visita o Flamengo no Maracanã nesta quarta-feira, 19 de outubro, para disputar a final da competição brasileira

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil – 19/10/2022

Copa do Brasil

Precisando da vitória para conquistar o título da Copa do Brasil 2022, o Corinthians vai jogar nesta quarta-feira contra o Flamengo, pela partida de volta na final. A bola vai rolar às 21h45 (horário de Brasília), e para a felicidade do torcedor, onde vai passar o jogo do Corinthians hoje vai ser na TV aberta.

A partida vai acontecer no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O jogo do Corinthians hoje vai passar na Globo, Sportv e Premiere, além do streaming Amazon Prime, a partir das 21h45 (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

A Rede Globo transmite a partida entre Flamengo e Corinthians nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça, na TV aberta. Luis Roberto narra a partida ao lado dos comentaristas Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira.

Outra opção para curtir a final é nos canais Sportv e Premiere, na TV fechada, com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Lédio Carmona e Ricardinho

Para quem está acostumado a ver tudo no celular, dá para sintonizar o Amazon Prime, somente para assinantes, e o GloboPlay, que retransmite as imagens da Rede Globo também para quem não é assinante da plataforma para o aplicativo no tablet, celular, computador e smartv.

Quantas finais de Copa do Brasil jogaram Corinthians e Flamengo?

O Corinthians já disputou seis finais da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo jogou sete. Ambos possuem três títulos da maior competição de futebol no país, além das vezes em que terminaram como vice.

O Flamengo, que joga em casa nesta quarta-feira, disputou a Copa do Brasil nos anos de 1997, 2003, 2004 e 2017, quando ficou com o vice, e nos anos de 1990, 2006 e 2013, quando tornou-se vitorioso.

Para o Corinthians, as conquistas vieram nos anos de 1995, 2002 e 2009, enquanto em 2001, 2008 e 2018 ficou apenas com o vice na disputa ao troféu.

Em 2022, os times se enfrentarão na busca pelo título do torneio da CBF, além da grande premiação no valor de 60 milhões de reais ao campeão.

Qual a premiação da Copa do Brasil 2022?

O campeão da Copa do Brasil embolsa o total de R$ 60 milhões como premiação, forma de recompensa distribuída pela CBF. Este ano, a premiação da competição recebeu um aumento significativo de quatro milhões de reais. No ano passado, o Atlético Mineiro embolsou 56 milhões de reais.

Para o segundo colocado, o valor também aumentou. O time que ficar com o vice-campeonato vai levar para casa o total de R$ 25 milhões, dois milhões a mais do que na temporada passada.

Ao fim da competição, o vencedor vai ficar com o total de R$ 76,8 milhões. No torneio, cada fase paga um valor diferente para os competidores como forma de recompensa por disputarem a Copa do Brasil.

