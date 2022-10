Galvão na Globo? Narrador renova com a emissora, segundo colunista

Mesmo depois de confirmar em entrevista que vai deixar a Globo, a notícia de que Galvão Bueno vai renovar com a emissora pegou todos de surpresa.

Na manhã desta quarta, 19 de outubro, o site Notícias da TV informou que Galvão renovou o seu contrato até o fim de 2024. Com isso, Galvão na Globo é uma realidade também após a Copa do Mundo no Catar.

Renovação de contrato de Galvão na Globo

Galvão Bueno, principal narrador esportivo da TV, e a Rede Globo, acertaram a renovação de contrato do profissional por mais dois anos, até 2024, segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do portal Notícias da TV.

Galvão tinha anunciado que deixaria a emissora logo após a Copa do Mundo no Catar, seu último trabalho com o canal. Porém, a notícia de que Galvão na Globo permanece é realidade, ou seja, serão mais dois anos.

Porém, segundo o portal Notícias da TV, o contrato terá algumas mudanças. Ele não vai mais narrar partidas de futebol, mas estará nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Ele também vai poder fazer outros trabalhos em streamings, por exemplo, sem precisar da aprovação da Globo, enquanto ainda será o rosto do esporte na emissora carioca.

Galvão terá ainda um projeto por ano com a Globo, segundo o colunista. Tudo será idealizado pelo próprio narrador, sempre ligado ao esporte. Nas Olimpíadas de 2024, Galvão vai participar como comentarista e apresentador, assim como foi na edição do Japão.

>> Flamengo x Corinthians: final da Copa do Brasil vai passar no Amazon Prime?

Galvão Bueno na Globo

Galvão Bueno, carioca de 72 anos, entrou para o time da Globo em 1981. Desde então, a sua trajetória tornou-se uma das mais bonitas na emissora. Foram 10 Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, além dos confrontos como finais do futebol brasileiro e da Seleção.

O primeiro trabalho na emissora foi o jogo do Flamengo e Jorge Wilstermann, na Libertadores, em 1981.

Galvão também narrou a Fórmula 1, quando estreou em 1982 no GP da África do Sul, segundo o jornal O Globo. Ele narrou todos os três títulos de Ayrton Senna na Globo. Antes disso, ele narrava na BAND.

A última participação no esporte até aqui foi as Olimpíadas de Tóquio, onde narrou grandes conquistas do Brasil como as medalhas de Rebeca Andrade, na ginástica artística, e o ouro no futebol masculino. Galvão se destacou como uma das principais figuras do time da Globo por sua torcida nos bastidores.

Em novembro e dezembro de 2022, Galvão irá narrar a Copa do Mundo do Catar nos jogos do Brasil e também a grande final.

+ Qual foi o último título do Corinthians? Jejum é de três anos