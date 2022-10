Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje, final da Copa do Brasil 2022

É hora de saber quem será o campeão da Copa do Brasil, Flamengo ou Corinthians? Nesta quarta-feira, o Maracanã está pronto para receber as equipes e, por isso, confira onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo para não perder nenhum lance do decisivo embate.

A final da Copa do Brasil com o Clássico das Nações vai começar às 21h45 (Horário de Brasília), na Globo e outros canais da TV paga.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo do Flamengo e Corinthians hoje vai passar na Globo, SporTV e Premiere, além dos streamings Amazon Prime Video e GloboPlay às 21h45 (horário de Brasília).

Disponível para todo o Brasil na TV aberta, a Rede Globo é quem transmite a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira ao vivo. Na narração, Luis Roberto conta toda a história da partida para os telespectadores, enquanto Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira comentam os lances.

Para quem prefere assistir na TV paga, os canais Sportv e Premiere estão disponíveis também para todo o território nacional. Lá, Luiz Carlos Jr. é quem narra, enquanto Lédio Carmona e Ricardinho comentam.

Se você prefere assistir online, dá para sintonizar o Amazon Prime, aos assinantes, e no GloboPlay, de graça com a retransmissão da Globo, através do celular, tablet, computador e smartv.

FLAMENGO X CORINTHIANS:

Horário : 21h45 (Horário de Brasília)

: 21h45 (Horário de Brasília) Local : Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro TV : Globo, SporTV e Premiere

: Globo, SporTV e Premiere Online : Amazon Prime e GloboPlay

: Amazon Prime e GloboPlay Arbitragem : Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Flamengo e Corinthians: palpites para a final de hoje

Não há como negar que o Flamengo tem uma pontinha de favoritismo por jogar em casa, no Maracanã, nesta quarta-feira de final na Copa do Brasil. Como ninguém marcou no confronto de ida, tudo será decidido hoje.

Após vencer o Galo no fim de semana, o Rubro-Negro chega embalado e com todo o gás necessário à disposição dos seus melhores jogadores no ataque e defesa. Na teoria, com a pressão da Nação do Flamengo e a qualidade técnica do elenco carioca, os anfitriões têm tudo para saírem de campo com a vitória.

Porém, tratando-se de futebol, sabemos que tudo é bastante imprevisível. O Corinthians não jogou no fim de semana, mas faz boa campanha no Brasileirão e também na Copa do Brasil até aqui. Deixou para trás o Fluminense, de Fernando Diniz, na semifinal. Na última segunda-feira, realizou treino aberto com a torcida em casa, na capital paulista, para deixar qualquer jogador ansioso e animado para a disputa desta quarta-feira.

É por isso que não há como dizer quem é grande favorito na final da Copa do Brasil em 2022. Tudo pode acontecer no Maracanã, o templo do futebol.

Quantos títulos da Copa do Brasil tem Flamengo e Corinthians?

Corinthians e Flamengo tem três títulos da Copa do Brasil cada. É isso mesmo torcedor, quando falamos de taças, os times aparecem empatados na disputa, o que significa que o resultado da quarta-feira irá definir também quem se tornará o maior vencedor entre os dois.

O Timão consagrou-se nos anos de 1995, 2002 e 2009, enquanto o Flamengo levantou o pesado troféu da CBF em 1990, 2006 e 2013.

Isso significa que ambos querem o tetracampeonato em 2022, mas somente um vai desempatar a conta no Clássico do Povo, um dos maiores clássicos do futebol nacional. Não é de se negar que Flamengo e Corinthians tem as maiores torcidas do Brasil, o que provoca grande euforia quando se encontram.

