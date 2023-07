Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil ao vivo - 04/07

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil ao vivo – 04/07

O Bahia recebe o Grêmio nesta terça-feira, 04 de julho, pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola vai rolar no jogo do Grêmio hoje às 21h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Grêmio hoje

O SporTV e o Premiere vão transmitir na TV paga o jogo do Grêmio e Bahia às 21h, horário de Brasília, para todo o país ao vivo. Quem perder não é eliminado da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para quarta-feira, 12 de julho, na Arena do Grêmio, a partir das 19h, horário de Brasília.

Horário: nove horas da noite

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Rodolpho Toski Marques

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje: SporTV e Premiere

Palpites da partida entre Bahia e Grêmio

Este é apenas o primeiro jogo das quartas de final entre Bahia e Grêmio. No fim de semana, os dois disputaram a décima terceira rodada do Brasileirão, com vitória do time de Porto Alegre. De acordo com os resultados nas últimas semanas, é o Tricolor Gaúcho quem leva a vantagem e assume o favoritismo para a vitória.

O Grêmio é o segundo colocado no Brasileirão com 26 pontos, apenas sete a menos que o Botafogo, líder. Soma oito vitórias, dois empates e três derrotas em treze rodadas. Campeão gaúcho na temporada, o time é cotado como favorito ao título brasileiro depois de subir da Série B na temporada passada.

Do outro lado, o Bahia briga para se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar com 12 pontos, tem três vitórias, três empates e sete derrotas no Brasileirão, sem ganhar há duas rodadas. O time passou por Jacuipense, Camboriú, Volta Redonda e Santos para chegar até aqui.

O palpite para o duelo desta terça-feira, no jogo de ida, é a vitória do Grêmio.

Como foi o último jogo entre as equipes?

O último duelo entre Grêmio e Bahia foi no sábado, 01 de julho de 2023, na temporada atual, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no primeiro turno.

Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Tricolor Imortal levou a melhor por 2 a 1, com gols de Cristaldo e Gustavo Martins nos acréscimos, enquanto Kayky diminuiu para o time baiano. O time de Renato Gaúcho somou os três pontos e subiu para a vice-liderança, enquanto o Bahia foi para a 15ª colocação.

