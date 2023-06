Mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil 2023 - Foto: Agência Brasil/CBF/reprodução

Oito equipes jogam as quartas de final da competição de futebol

O sorteio da CBF definiu os confrontos e o mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil na temporada. O destaque fica para o jogo entre Palmeiras e São Paulo, clássico paulista na fase eliminatória. Confira todos os quatro confrontos e quem vai decidir em casa.

Oito clubes jogam as quartas de final da Copa do Brasil em ida e volta.

Flamengo, Athletico PR, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Grêmio, América Mineiro e Corinthians vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos estão marcados para acontecerem na primeira e segunda semana de julho, entre 5 até 12 de julho.

O sorteio do mando de campo é realizado para evitar que times que dividem o estádio joguem no mesmo dia. Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Athletico vão decidir em casa as quartas de final. Por chegarem até aqui, eles faturam uma premiação de R$ 4,3 milhões.

Confira os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil.

América Mineiro x Corinthians

Jogo de ida vai ser em Estádio Independência, em Belo Horizonte

Volta acontece na Neo Química Arena, em São Paulo

São Paulo x Palmeiras

Jogo de ida vai ser em Estádio do Morumbi, em São Paulo

Volta acontece no Allianz Parque, em São Paulo

Bahia x Grêmio

Jogo de ida vai ser em Arena Fonte Nova, em Salvador

Volta acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Flamengo x Athletico Paranaense

Jogo de ida será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Volta vai ser na Arena da Baixada, em Curitiba

Chaveamento da Copa do Brasil

O diferencial do sorteio nas quartas de final é que, além de descobrir os jogos e o mando de campo, o chaveamento também é formado. Isso significa que cada um dos times já sabe qual é o caminho que terá na semifinal e na final.

Por exemplo, o vencedor entre América e Corinthians pegará Palmeiras ou São Paulo na semifinal.

QUARTAS DE FINAL:

América MG x Corinthians (1)

São Paulo x Palmeiras (2)

Grêmio x Bahia (3)

Flamengo x Athletico PR (4)

SEMIFINAL:

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Data das quartas de final

A CBF ainda não confirmou as datas das quartas de final, mas de acordo com o calendário do futebol brasileiro, é esperado que os duelos aconteçam na primeira e segunda semana de julho.

Os jogos de ida serão disputados entre 05 e 06 de julho, sempre nas quartas e quintas. Já a volta será realizada entre 12 e 13 de julho.

IDA NAS QUARTAS DE FINAL: 05 e 06 de julho de 2023

VOLTA NAS QUARTAS DE FINAL: 12 e 13 de julho de 2023

