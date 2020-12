Palmeiras e Grêmio protagonizam a final da Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil de 2020 está definida: Palmeiras e Grêmio se enfrentam em fevereiro em sistema de ida e volta para decidir quem garante o título da competição e principalmente: uma bagatela de R$ 54 milhões como parte do prêmio. Então, saiba quais as datas e como foram os jogos das semis.

Grêmio elimina o São Paulo na Copa do Brasil

Na primeira partida, realizada no dia 23 de dezembro, quarta-feira, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Diego Souza, ex-jogador do tricolor paulista, conseguiu pontuar para a equipe gaúcha. Assim, o time azul chegou com vantagem na partida de volta.

Então, no Morumbi, o São Paulo precisava de pelos menos um gol para decidir nos pênaltis. Com dois, estava classificado. Mas, o time de Fernando Diniz não jogou bem, apresentando dificuldades de encontrar boas chances. Já o Grêmio manteve o lado ofensivo, dominando o jogo e sendo efetivo nas jogadas. Ao apito final, o placar de empate sem gols deu ao Grêmio a segunda vaga na final da Copa do Brasil.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A equipe comandada por Renato Gaúcho possui cinco taças da Copa do Brasil. Se vencer, garante o hexa.

Palmeiras vence o América-MG e está na final

No jogo de ida, realizado no dia 23 de dezembro, no Allianz Parque, as equipes empataram em 1 a 1, com Ademir abrindo o placar e Gustavo Gómez deixando tudo igual. Dessa maneira, o time mineiro tinha a vantagem ao seu lado.

Entretanto, na segunda partida realizada nesta quarta (30), o Alviverde dominou o jogo, pressionando e levando perigo ao time adversário. Rony e Luiz Adriano foram decisivos, marcando na segunda etapa de jogo no Independência, em Belo Horizonte, superando o Coelho e conquistando a vaga na final.

O Palmeiras é dono de três títulos da Copa do Brasil. Agora, quer faturar o quarto.

Quando é a final entre Palmeiras e Grêmio?

A final da Copa do Brasil estava marcada para acontecer este ano. Entretanto, devido à pandemia do coronavírus, foi adiada. Agora, as duas partidas, ida e volta, acontecem respectivamente nos dias 3 e 10 de fevereiro de 2021.

Além disso, o mando de campo para saber quem define em casa será determinado por sorteio. A CBF promove o sorteio no dia 14 de janeiro, em sua sede no Rio de Janeiro, às 11h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo da CBF TV, no site da confederação.