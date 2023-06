Oito times disputam as quartas de final. Foto: Reprodução Cesar Greco Palmeiras / Lucas Uebel Grêmio Flickr / Marcelo Cortes e Paula Reis CRF

As quartas de final da Copa do Brasil apresentam oito equipes pela temporada

Quais times estão nas quartas de final da Copa do Brasil 2023

Copa do Brasil

Para chegar nas quartas de final da Copa do Brasil 2023, cada uma das equipes passou por um longo caminho. O sorteio da CBF na terça-feira, 6 de junho, definiu um novo chaveamento e datas de ida e volta. Veja como ficou a nova tabela com os 8 times:

Classificados para as quartas de final Copa do Brasil

Oito times disputam as quartas de final da Copa do Brasil, todos da Série A do Brasileirão.

Flamengo | times nas quartas de final da Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo está nas quartas de final. O time teve um longo caminho para chegar até aqui e agora quer se manter no alto nível para buscar a quinta taça.

O Flamengo estreou na terceira fase contra o Maringá. No primeiro jogo perdeu por 2 x 0, mas na volta goleou o time paranaense por 8 x 1, no Maracanã. Já nas oitavas de final o Rubro-Negro derrotou o Fluminense e ficou com a vaga na competição.

Passou por quem: Maringá e Fluminense

Adversário nas quartas de final: Athletico PR

São Paulo está nas quartas de final

O Tricolor Paulista busca o primeiro título da Copa do Brasil este ano. Com Dorival Júnior, técnico que venceu a edição passada com o Flamengo, o clube espera fazer bonito dentro de campo em busca da vaga na final.

O São Paulo estreou na terceira fase contra o Ituano. Não saiu do zero no primeiro jogo, mas ganhou no segundo por 1 x 0, jogando em Itu. Já nas oitavas de final superou o Sport, sobrevivente da Série B, nos pênaltis.

Passou por quem: Ituano e Sport

Adversário nas quartas de final: Palmeiras

Grêmio | times nas quartas de final da Copa do Brasil

O Grêmio é um dos poucos concorrentes que disputaram todas as fases da competição. Estreou contra o Campinense na primeira fase, derrotando o elenco paraibano por 2 x 0. Depois, passou pelo Ferroviário em vitória por 3 x 0 e, na terceira fase, superou o ABC em 3 x 1 no agregado.

Nas oitavas de final, o Tricolor Gaúcho venceu o Cruzeiro.

Passou por quem: Campinense, Ferroviário, ABC e Cruzeiro

Adversário nas quartas de final: Bahia

Corinthians | times nas quartas de final da Copa do Brasil

O Corinthians disputa as quartas de final da Copa do Brasil. O elenco paulista estreou contra o Remo, com derrota por 2 x 0 no Pará. Na segunda partida, deu a volta por cima e garantiu a vaga nos pênaltis.

Nas oitavas de final, novamente o Timão levou o seu torcedor à loucura ao garantir a classificação para as quartas de final nos pênaltis.

Passou por quem: Remo e Atlético MG

Adversário nas quartas de final: América MG

América Mineiro continua na Copa do Brasil

Assim como o Grêmio, o América também começou a jogar o torneio de futebol na primeira fase. O time mineiro estreou com empate em 1 x 1 contra o Tocantinópolis, ficando com a vaga por vantagem no ranking de clubes da CBF.

Na segunda fase derrotou o Santa Cruz por 1 x 0 e na terceira passou pelo Nova Iguaçu em 7 x 1 no agregado. Nas oitavas de final, surpreendeu os torcedores ao derrotar o Internacional nos pênaltis.

Passou por quem: Tocantinópolis, Santa Cruz, Nova Iguaçu e Internacional

Adversário nas quartas de final: Corinthians

Athletico Paranaense nas quartas de final

O Furacão busca a taça da Copa do Brasil. O time estreou na terceira fase contra o CRB, onde perdeu o primeiro jogo por 1 x 0 e ganhou o segundo nos pênaltis após empatar o placar.

Nas oitavas de final, faturou a classificação depois de derrotar o Botafogo nos pênaltis. O time paranaense ganhou o primeiro jogo por 3 x 2, mas viu o carioca empatar ao vencer por 1 x 0.

Passou por quem: CRB e Botafogo

Adversário nas quartas de final: Flamengo

Bahia disputa as quartas de final

O Bahia também estreou na primeira fase da Copa do Brasil. O time venceu o Jacuipense por 4 x 1, garantindo a classificação direta. Na segunda fase, ganhou do Camboriú por 1 x 0 e na terceira fase superou o Volta Redonda sem dificuldades por 6 x 1 no agregado.

A surpresa veio nas oitavas de final, quando o Bahia superou o Santos nos pênaltis no confronto de volta.

Passou por quem: Jacuipense, Camboriú, Volta Redonda e Santos

Adversário nas quartas de final: Grêmio

Palmeiras | times nas quartas de final da Copa do Brasil

Em busca da sua quinta taça, o Palmeiras estreou na terceira fase contra o Tombense. No agregado, venceu o time mineiro por 5 x 3, fechando a classificação.

Nas oitavas de final, o Verdão superou facilmente o Fortaleza ao ganhar o primeiro jogo por 3 x 0, e na derrota por 1 x 0 jogando no Ceará.

Passou por quem: Tombense e Fortaleza

Adversário nas quartas de final: São Paulo

Quais são os jogos das quartas de final da Copa do Brasil?

O sorteio da CBF na terça-feira, 06 de junho, formou os quatro jogos das quartas de final. A rodada será disputada entre 05 até 13 de julho, em ida e volta.

Corinthians x América MG

Palmeiras x São Paulo

Grêmio x Bahia

Flamengo x Athletico PR

Quanto ganha o classificado para as quartas?

Quem se classifica das oitavas de final para as quartas de final fatura R$ 4,3 milhões como premiação da CBF. Em cada novo ano, os valores sofrem alterações.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro. Desde a primeira fase até a final, cada nova etapa que os times avançam eles faturam uma premiação milionária em dinheiro. Essa recompensa tem como principal objetivo agraciar os classificados pelo esforço dentro de campo.

Assim que a rodada termina, a premiação é transferida para os clubes. Esse dinheiro pode ser utilizado para melhorias no clube, contenção de crise, novos reforços e pagamentos de salários.

Valores da premiação na Copa do Brasil 2023

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

Segunda fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

Terceira fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

