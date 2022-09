Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Conheça o Monumental

Flamengo e Athletico PR estão na final da Copa Libertadores da América! A disputa brasileira está agendada para 29 de outubro, mas onde vai ser a final da Libertadores 2022? A Conmebol receberá os dois clubes no Equador, em Guayaquil, em disputa acirrada pelo título mais importante da temporada.

Onde vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores vai ser os finalistas brasileiros no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, no Equador, em 29 de outubro em 2022.

O local foi escolhido pela Conmebol no início da temporada, mas, devido ao calendário com a Copa do Mundo da FIFA, em novembro e dezembro, a data da disputa foi transferida para outubro. Além disso, o estado de calamidade no país com protestos também gerou polêmicas e dúvidas sobre a realização da final. A Conmebol, entretanto, confirmou a sede no Equador.

O Estádio Monumental de Guayaquil tem capacidade para receber 59 mil torcedores, inaugurado em 27 de dezembro de 1987, espaço oficial para confrontos da Seleção Equatoriana de Futebol, além de ser a casa do Barcelona de Guayaquil.

Para receber os dois finalistas na Libertadores em 2022, o Monumental passará por reformas para a decisão. As cores originais são preto, vermelho e amarelo.

Finais disputadas em Guayaquill, no Equador

Dois clubes já foram campeões no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. O paraguaio Olimpia venceu a competição em 1990, enquanto o Vasco levantou o seu primeiro troféu em 1998.

O elenco paraguaio enfrentou o Barcelona de Guayaquil em jogos de ida e volta. No primeiro confronto, 2 a 0 para o Olimpia e na volta o empate em 1 a 1 deu o título ao clube jogando no Estádio Monumental de Guayaquil, o segundo de sua história.

Mais tarde, em 1998, o Vasco derrotou o Barcelona de Guayaquil. No primeiro confronto, no Maracanã, o elenco venceu por 2 a 0 e, na volta, 2 a 1 no placar na cidade equatoriana.

Em 2008, o LDU Quito chegou até a final, mas disputou a partida no Estádio Casa Blanca, Quito, em casa.

Relembre no vídeo a seguir como foi a conquista do Vasco na Libertadores.

Qual a distância do Equador e Brasil?

A distância entre Equador e Brasil é de 5873 km, se for na estrada de carro ou trem. Com a final da Libertadores entre dois times brasileiros em 2022, a busca por passagens e roteiros aumentará até a data.

Para viajar até o país sul-americano de avião, as passagens vão de 14h até 16h, dependendo das paradas ou os roteiros das empresas aéreas. Os valores, entretanto, vão de R$ 7,8 mil até R$ 8 mil, com muitas buscas até o início do mês de outubro.

De carro, para viajar de São Paulo até Equador, por exemplo, o tempo é de 87h, em 5 mil km, segundo os números do Google.

