Confira o horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Canva

Que horas começa o jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil (12/10/22)

Corinthians ou Flamengo, quem será o campeão da Copa do Brasil em 2022? Nesta quarta-feira, as equipes disputam o jogo de ida na Neo Química Arena, na capital paulista. Mas que horas começa o jogo do Flamengo hoje? Com transmissão ao vivo, a partida começa às 21h45 (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

Que horas começa o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje começa às 21h45 (horário de Brasília), direto da Neo Química Arena, com transmissão da Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime ao vivo para todo o país.

Pode comemorar torcedor, porque a final da Copa do Brasil vai passar na Globo! Com transmissão gratuita por todo o Brasil, o jogo do Corinthians e Flamengo hoje terá a narração de Cléber Machado e os comentários de Ana Thais Matos, Roger Flores e Sálvio Spinola.

Para quem já está acostumado a assistir futebol na TV fechada, os canais SporTV e Premiere também exibem a decisão nesta quarta-feira por todo o território com transmissão de Milton Leite e comentários de Maurício Noriega, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Online, o GloboPlay está disponível para o torcedor assistir a final da Copa do Brasil. Dá para acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador e smartv de graça, enquanto o Amazon Prime só está disponível para assinantes.

Prováveis escalações de Corinthians x Flamengo

O técnico Vitor Pereira não tem baixas para o confronto desta quarta-feira. Paulinho, lesão de longa data, já está de volta aos treinos com o resto do grupo, enquanto Cássio aparece na convocação para a decisão.

Com as informações do portal GE, esta será a escalação do Corinthians hoje:

Cássio – Goleiro

Balbuena – Zagueiro

Gil – Zagueiro

Fabio Santos – Lateral esquerdo

Fagner – Lateral direito

Fausto Vera – Volante

Du Queiroz – Meia

Renato Augusto – Meia

Gustavo Mosquito – Atacante

Róger Guedes – Atacante

Yuri Alberto – Atacante

Dorival Junior, técnico do Flamengo, deve optar por um elenco 100% titular. Como desfalques tem Bruno Henrique e Rodrigo Caio, com ambos fora do plantel até a próxima temporada. Já Vidal também está fora já que perdeu o pai ontem.

De acordo com o portal GE, esta será a provável escalação do Flamengo:

Santos – Goleiro

Filipe Luís – Lateral esquerdo

Rodinei – Lateral direito

David Luiz – Zagueiro

Léo Pereira- Zagueiro

João Gomes – Volante

Everton Ribeiro – Meia

Arrascaeta – Meia

Gabriel – Atacante

Pedro – Atacante

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. A CBF optou por retirar o critério de desempate do regulamento em 2018 para tornar a disputa mais competitiva e justa, já que muitas equipes se garantiram sem ao menos vencer o duelo.

Isso significa que os gols dentro e fora de casa possuem o mesmo valor para os times. Em caso de empate, não tem prorrogação na final da Copa do Brasil em 2022.

Se a soma do placar ficar na igualdade, aí a disputa de pênaltis é que definirá quem é o grande campeão.

