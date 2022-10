Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje e horário do Brasileirão – 05/10

Em disputa na parte de cima da tabela, Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Quer saber onde vai passar o jogo do Flamengo hoje? Confira o texto a seguir.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

A Globo é onde vai passar o jogo do Flamengo hoje, a partir das 21h30, do horário de Brasília. A partida do Flamengo e Internacional no Brasileirão também será transmitida no Premiere.

A emissora da Globo transmite para os estados do RJ, RS e mais 22 estados, além do DF e a cidade mineira de Juiz de Fora, com narração de Luís Roberto e comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci.

Outra opção para assistir ao jogo do Flamengo no Brasileirão vai ser o Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. Aqui, a narração é de Gustavo Villani e os comentários de Paulo César Vasconcellos e Pedrinho.

Para quem gosta de assistir online, o aplicativo do GloboPlay retransmite as imagens para celular, tablet, computador e smartv.

Horário do Brasileirão hoje

Flamengo x Internacional hoje vai começar às 21h30, no horário de Brasília, quarta-feira em 5 de outubro de 2022, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do confronto entre duas equipes que ainda sonham com o título do campeonato. O estádio é o maior do Brasil, com capacidade para receber 78 mil torcedores. Nesta quarta-feira, o espaço deve estar lotado com a torcida do Rubro-Negro.

No horário de Brasília, a transmissão começa às nove e meia da noite, enquanto os estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem horários diferentes. Por isso fique atento.

Data: 5 de outubro de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro – Brasil

Escalação do Flamengo para o jogo de hoje

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Escalação do Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Reniê; Liziero, Edenilson, De Pena, Mauricio; Pedro Henrique e Alemão.

Finalista da Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo volta as suas atenções ao Brasileirão nesta quarta-feira, onde ainda sonha com a possibilidade de assumir a liderança. Em quinto lugar com 48 pontos, o elenco comandado por Dorival Junior tem catorze vitórias, seis empates e nove derrotas com o segundo melhor ataque em 48 gols marcados e 28 sofridos. Dentro de casa, acumula nove triunfos e três derrotas apenas.

Do outro lado, o Internacional ocupa a terceira posição com 53 pontos, conquistados em catorze vitórias, onze empates e quatro derrotas. Após a vitória do Corinthians ontem, o elenco gaúcho terá de vencer o jogo nesta quarta-feira se quiser retomar a vice-liderança, com o objetivo de permanecer na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores.

O último jogo entre as equipes aconteceu em 11 de junho de 2022, na temporada atual, pela 11ª rodada do Brasileirão, com vitória em 3 a 1 ao Inter.

Assista no vídeo a seguir os momentos do último jogo do Flamengo.



