Confira tudo sobre possível saída de Mbappé do PSG. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Mbappé quer sair do PSG? Jornal revela insatisfação do francês

A notícia de que Mbappé quer sair do PSG pegou os torcedores de surpresa nesta terça-feira, 11 de outubro. Horas antes da bolar entre Paris Saint-Germain e Benfica na Champions, o jornal espanhol Marca noticiou a insatisfação do francês ao se sentir ‘traído’ pelo clube da capital francesa. Entenda a situação e para onde o jogador pode ir.

Mbappé quer sair do PSG?

O nome de Mbappé tornou-se o assunto mais comentado nas redes sociais nesta terça-feira após o jornal espanhol Marca noticiar que o atacante estaria insatisfeito e se sentindo ‘traído’ com o clube, já que promessas que lhe foram dadas não aconteceram durante a temporada.

Em maio de 2022, Mbappé renovou com o clube da capital francesa após pressão da diretoria e até mesmo da torcida. No entanto, jornais franceses noticiaram que o jogador fez uma série de exigências para que o jogador assinasse o contrato.

Entre as exigências de Kylian Mbappé estão contratações para melhorar o elenco, o protagonismo no elenco e até mesmo uma provável saída de Neymar antes mesmo da temporada começar. Além disso, o atleta também estaria insatisfeito com o posicionamento com o técnico do PSG, Christophe Galtier.

A possibilidade de que Mbappé quer sair do PSG deixa o vestiário do clube ainda mais estremecido. No último fim de semana, o jogador francês publicou nas redes sociais após a vitória em cima do Reims, pelo Campeonato Francês, com a legenda “pivotgang”, significado como uma crítica por jogador como pivô.

Confira o post de Mbappé.

E o Mbappé que postou esse story e logo depois apagou…. “pivotgang” é uma crítica a sua posição em campo, como um pivô. O atacante já disse publicamente não gostar de jogar assim. pic.twitter.com/ycTYANr494 — Portal Paris Saint-Germain • 🇧🇷 (@portalpsg) October 8, 2022



Para onde Mbappé vai?

Segundo o jornal Marca e a rádio francesa RMC, Mbappé quer deixar o PSG na próxima janela de transferências em janeiro de 2023. Antes de renovar o seu contrato com o clube francês, uma possível mudança de Kylian para o Real Madrid tomou conta dos jornais e sites de esportes por todo o mundo.

A negociação, entretanto, não avançou e Mbappé aceitou a renovação do seu contrato com o PSG. Agora, o jovem da Seleção Francesa novamente quer mudanças em sua carreira. Segundo o Marca, o Liverpool é o lugar favorito para a mudança de Mbappé na próxima temporada.

Isso porque, segundo o Marca, a relação entre PSG e Real Madrid praticamente não existe justamente pelo caso do francês e por questões com a Superliga, nova competição idealizada por grandes times do continente, mas que não avançou entre a batalha com a UEFA.

O Liverpool tentou em 2022 repatriar Mbappé. Agora, o clube inglês pode novamente aparecer na cena como a provável opção viável.

Renovação de contrato de Mbappé em 2022

Em maio de 2022, Mbappé aceitou renovar o seu contrato com o PSG até 2025. O anúncio foi feito dentro do gramado do Parc des Princes no dia 25 do mesmo mês, ovacionado pela torcida, na estreia contra o Metz pelo Campeonato Francês.

Segundo o jornal ‘EuroSport’, a oferta do clube francês foi de 300 milhões de euros para que o atacante finalmente aceitasse o acordo para renovar com o PSG por mais três anos. O salário gira em torno de 100 milhões de euros por ano.

Com isso, uma série de exigência foi pedida por Mbappé como contratações, uma provável demissão de Neymar e outros treze nomes, e um ar de seriedade nos vestiários, conforme informou o jornal Mundo Desportivo. Os fracassos do elenco na busca pelo primeiro título da Champions League levaram o jogador ao desinteresse e a vontade de sair.

