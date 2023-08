Quem está na final da Copa do Brasil 2023: São Paulo e Flamengo jogam final

São Paulo venceu o Corinthians na semifinal, enquanto o Flamengo ganhou do Grêmio do outro lado da chave

É oficial, Flamengo e São Paulo estão na final da Copa do Brasil 2023! As equipes venceram os seus confrontos na semifinal e carimbaram o passaporte para a decisão em setembro, em jogos de ida e volta. Os cariocas buscam o quinto título e os paulistas querem o primeiro. Quem será o grande campeão?

Quando será a final da Copa do Brasil de 2023?

A final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo será disputada nos dias 17 e 24 de setembro, ambos domingos, com horário e local a ser definido. O sorteio da CBF que determina os mandos de campos ainda não tem data para acontecer.

O São Paulo nunca venceu o torneio, enquanto o Flamengo tem quatro taças acumuladas na prateleira do seu estádio. De um lado, os paulistas passaram por Ituano na terceira fase, Sport nas oitavas, Palmeiras nas quartas de final e o Corinthians na semifinal. Enquanto isso, o Flamengo passou por Maringá, Fluminense, Athletico Parananese e agora o Grêmio na semifinal.

A final vai ser disputada em dois confrontos, o primeiro em 17 de setembro, domingo, e o segundo no domingo seguinte, 24 de setembro, com os estádios e os mandos de campo a serem definidos por sorteio. Em caso de igualdade na soma dos placares são as cobranças de pênaltis que determinará o campeão.

O prêmio em dinheiro para o campeão da Copa do Brasil é de R$ 70 milhões, 10 milhões a mais do que o valor que o Flamengo recebeu na temporada passada.

JOGO DE IDA:

São Paulo x Flamengo

Domingo, 17/09

Local: Estádio do Morumbi ou Maracanã

JOGO DE VOLTA:

São Paulo x Flamengo

Domingo, 24/09

Local: Estádio do Morumbi ou Maracanã

Como funciona o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil?

O sorteio do mando de campo, realizado pela CBF, tem como utilidade separar quem vai abrir em casa o confronto da final da Copa do Brasil e quem vai decidir em seu estádio a segunda partida da decisão pelo título, sob o objetivo de garantir aos dois finalistas as mesmas chances.

O sorteio ainda não tem data marcada, mas é certo que a CBF realiza o evento dias antes da final da Copa do Brasil, portanto o sorteio deverá ser feito pelo menos uma semana antes.

Cinco bolinhas com o símbolo de um finalista e mais cinco bolinhas do outro finalista são colocados dentro do mesmo pote. O apresentador mistura as bolinhas e sorteia uma, o time sorteado vai definir a segunda partida da final em sua casa.

Além do sorteio, o evento também conta com a participação dos treinadores dos dois times.

Quantas vezes o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil?

Por incrível que pareça, o São Paulo Futebol Clube nunca ganhou a Copa do Brasil em sua história. Esta é apenas a segunda final que o elenco paulista vai disputar, 23 anos depois de perder para o Cruzeiro na decisão.

O São Paulo tem muita tradição no futebol, com seis títulos brasileiros, três Liberadores e três Mundiais, mas nunca conseguiu levantar a Copa do Brasil e entrar assim para a seleta lista dos vencedores. Em 2000, o Tricolor chegou pela primeira vez a uma final.

Estreou contra o Comercial, de MS, na segunda fase (4x2 no agregado) e depois passou pelo Sinop na terceira fase da competição (6x0 no agregado). Pelas oitavas de final o elenco paulista derrotou o América de Natal (6x3 no agregado) e nas quartas de final encontrou o Palmeiras (5x3 no agregado). Na semifinal, derrotou o Atlético Mineiro (6x3) e, por fim, jogou contra o Cruzeiro na final.

No primeiro jogo os dois não saíram do zero a zero, enquanto o Cruzeiro levou a melhor na volta por 2 a 1.

Quantas vezes o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil?

Atual campeão, o Flamengo coleciona quatro títulos da Copa do Brasil, conquistados em 1990, 2006, 2013 e 2022 em diferentes ocasiões e momentos do clube. É o segundo ano consecutivo que o time carioca chega na final do torneio da CBF, responsável por vencer o Corinthians na temporada passada.

Em 1990, o Flamengo passou por Capelense, Taguatinga, Bahia, Náutico e por fim encontrou o Goiás na decisão, onde ganhou o primeiro jogo por 1 x 0 e na volta nenhum dos dois saíram do zero a zero. Em 2006, com um time de experientes atletas, o Rubro-Negro superou o Vasco da Gama, seu maior rival, por 3 a 0 no agregado.

Em 2013, o Mengo derrotou o Remo, Campinense, ASA, Cruzeiro, Botafogo e o Goiás, enquanto na final venceu o Athletico Paranaense por 3 a 1 no agregado, entre as duas finais. O último título veio em 2022, quando derrotou o Corinthians nos pênaltis no Maracanã.

O Flamengo pode empatar com o Grêmio se ganhar mais uma taça da Copa do Brasil.

