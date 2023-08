Resultado do jogo do Flamengo hoje: Flamengo está na final da Copa do Brasil

Flamengo e Grêmio disputaram a semifinal da Copa do Brasil no Maracanã

O Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil 2023! Com o Maracanã lotado, o elenco carioca venceu o Grêmio por 1 x 0 (3 x 0 no agregado) nesta quarta-feira, 16 de agosto, para carimbar o passaporte para a decisão pelo segundo ano consecutivo. Veja como foi a partida e quando será a final do torneio.

Quem ganhou o jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil

Quatro vezes campeão, o Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo depois de vencer o Grêmio nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro venceu nos pênaltis o Corinthians na temporada passada.

Depois de vencer o primeiro jogo em Porto Alegre por 2 x 0, a equipe carioca levou a melhor em casa contra o Grêmio e garantiu a classificação para a decisão do torneio pela quinta vez na sua história. Mesmo com os problemas fora dos gramados, como a briga entre Varela e Gerson, o desempenho do grupo agradou os torcedores.

Enquanto isso, o Grêmio terá que concentrar-se no Brasileirão.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

O clima de final entre Flamengo e Grêmio tomou conta logo nos primeiros minutos de confronto na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Equilíbrio entre os dois times em campo, com o Grêmio precisando da virada e o Flamengo buscando aumentar a sua vantagem a todo custo.

Bruno Henrique teve a primeira boa chance da partida. Arrascaeta começa o lance aos 5 minutos, passa para Gabigol que encontra Gerson e, em cruzamento para Bruno que, de cabeça, mandou para o gol do Grêmio, com defesa extraordinária de Gabriel. O Grêmio respondeu com Bitello aos 10 no relógio, mas Suárez não conseguiu completar a jogada.

O Grêmio conseguiu furar a defesa do Flamengo em diferentes oportunidades. Villasanti assustou Matheus Cunha, mas a bola saiu pela direita, sem perigo ao goleiro Rubro-Negro. Os anfitriões responderam com contra-ataque de Gabriel Barbosa que, aos 24 minutos, acertou a defesa gremista.

Bitello ainda conseguiu levar perigo na reta final da primeira etapa, mas o goleiro Matheus Cunha fez belas defesas para impedir o grupo gaúcho de abrir o placar. No finalzinho o Flamengo conseguiu se segurar e impedir as investidas do Grêmio.

COMO FOI O SEGUNDO TEMPO?

Tudo ou nada para Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil, valendo a vaga para a final. O Tricolor Gaúcho começou melhor o segundo tempo depois que Suárez recebeu o lançamento próximo da área, mas o goleiro Matheus Cunha fez a defesa.

O Grêmio continuou assustando os anfitriões. Com 7 minutos o uruguaio apareceu para levar perigo para a defesa carioca mais uma vez depois que ficou livre na área para finalizar, mas a bola foi no peito do goleiro. A jogada começou com João Pedro e passou pelos pés de Cristaldo antes de chegar à Suárez.

Assim como no primeiro tempo, o confronto seguiu equilibrado para os dois lados. O Grêmio continuou pressionando enquanto o Flamengo tratou de se segurar, mas também com lances perigosos para lá e para cá, envolvendo principalmente Bruno Henrique.

A partir do 20 minutos o jogo ficou morno no Maracanã. Os treinadores aproveitaram para realizar substituições para o lado ofensivo e também defensivo, de acordo com as suas condições. Arrascaeta teve falta para cobrar próximo da área aos 27, mas João Pedro cortou.

O Flamengo passou a ter volume, tirando o Grêmio da sua área e ganhando confiança na partida. O inesperado aconteceu aos 23 minutos, após os jogadores do Flamengo acusarem que a bola bateu no braço de Rodrigo Ely na área e, no mesmo instante, Braulio da Silva Machado consultou o VAR e marcou o pênalti para o Mengo.

Arrascaeta assumiu a responsabilidade e, aos 28, abriu o placar e aumentou a vantagem. Melhor no jogo, o desempenho superior do clube carioca seguiu até a reta final. O Tricolor respondeu aos 34 com Rodrigo Ely balançando as redes do Flamengo, mas o impedimento foi assinalado.

Os visitantes até mostraram-se suficientes no campo dos adversários, mas pecaram na finalização e pouco conseguiram alcançar a defesa rival. Com seis de acréscimos nada mudou no Maracanã, com a vitória magra do Flamengo por 1 a 0 e a classificação para a final da Copa do Brasil.

Quem o Flamengo vai enfrentar na final da Copa do Brasil?

O Flamengo vai enfrentar o São Paulo na final da Copa do Brasil em 2023, com o confronto de ida marcado para 17 de setembro e a volta em 24 do mesmo mês, ambos no domingo, com horários e mandos de campo a serem definidos por sorteio da CBF.

O Flamengo busca o quinto título da Copa do Brasil para se igualar ao Grêmio como o segundo maior campeão do torneio, enquanto o São Paulo quer o primeiro troféu em sua história.

Jogo de ida (25 de julho)

Corinthians 2 x 1 São Paulo

Neo Química Arena

Jogo de volta (16 de agosto)

São Paulo 2 x 0 Corinthians

Estádio do Morumbi

Jogo de ida (26 de julho)

Grêmio 0 x 2 Flamengo

Arena do Grêmio

Jogo de volta (16 de agosto)

Flamengo 1 x 0 Grêmio

Estádio do Maracanã

Caminho do Flamengo na Copa do Brasil

Para chegar até aqui na Copa do Brasil o Flamengo teve um longo caminho. Classificado pelo segundo ano seguido na final, o Rubro-Negro tem que fazer de tudo para conquistar o bicampeonato e, dessa maneira, subir no ranking de maiores campões para cinco troféus.

O time estreou na terceira fase contra o Maringá, passando por Fluminense, no clássico Fla-Flu, e depois o antigo rival Athletico Paranaense nas quartas de final, até encontrar o Grêmio.

Terceira fase:

Maringá 2 x 0 Flamengo

Flamengo 8 x 2 Maringá

Oitavas de final:

Fluminense 0 x 0 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Fluminense

Quartas de final:

Flamengo 2 x 1 Athletico PR

Athletico PR 0 x 2 Flamengo

Semifinal:

Grêmio 0 x 2 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Grêmio

