Quem o Flamengo vai pegar nas quartas de final da Copa do Brasil 2023

O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O elenco superou o Fluminense por 2×0 no agregado das oitavas e por isso carimbou o passaporte até a próxima fase. Agora, resta saber quem será o adversário do clube.

Quem o Flamengo vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil?

O Flamengo ainda não sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque o sorteio que define os confrontos será realizado na terça-feira, 06 de junho, no Rio de Janeiro.

Porém, o Rubro-Negro já sabe que pode enfrentar nas quartas o Grêmio, Corinthians, São Paulo, América Mineiro, Athletico Paranaense, Bahia e Palmeiras. O sorteio não tem regras, o que significa que clássicos poderão acontecer.

Além dos jogos, o sorteio da CBF também define o mando de campo. Disputado em ida e volta, o Flamengo aguarda para saber se vai decidir em casa ou não.

Times classificados para as quartas de final:

Grêmio

Corinthians

América Mineiro

Flamengo

São Paulo

Athletico PR

Bahia

Palmeiras

Data das quartas de final

As quartas de final serão disputadas entre 05 a 13 de julho, com os jogos de ida marcado para os dias 05 e 06 de julho, e a volta em 12 e 13 do mesmo mês. Assim que o sorteio for realizado, a CBF vai divulgar a tabela completa com os dias e os horários.

A classificação das quartas de final para a semifinal garante a premiação de R$ 9 milhões para os clubes. Os valores são distribuídos pela CBF como forma de recompensa por todo o esforço dentro de campo. Serão quatro equipes classificadas na semifinal.

Assim como nas fases anteriores, não tem regras na semifinal, também disputadas em ida e volta.

Quantas Copa do Brasil o Flamengo tem?

O Flamengo tem quatro títulos da Copa do Brasil, conquistados em 1990 (invicto), 2006, 2013 e 2022. O elenco carioca integra a lista de maiores campeões da competição empatado com o Palmeiras e atrás do Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Confira aqui a lista completa dos maiores campeões da Copa do Brasil.

O primeiro título veio em 1990. O elenco passou por Capelense, Taguatinga, Bahia, Náutico e o Goiás na final pelo agregado de 1 x 0, conquistando de maneira invicta o primeiro título da Copa do Brasil.

A segunda conquista foi em 2006, quando superou o Vasco na final por 3 x 0 no agregado. Mais tarde, em 2013, levantou a taça da CBF ao vencer o Athletico por 3 x 1 no agregado.

O último título veio em 2022, sob o comando de Dorival Junior. O Rubro-Negro passou por Altos, Atlético MG, Athletico PR, São Paulo e o Corithians na final nos pênaltis, conquistando o quarto troféu.

Onde assistir o Rubro-Negro na Copa do Brasil?

O torcedor pode assistir os jogos do Mengo na Copa do Brasil nos canais Globo, SporTV e Premiere, além das plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video ao vivo. As emissoras definem a escala de transmissão de cada partida, por isso é necessário ficar de olho no site da CBF.

Na TV aberta, a Globo exibe até dois confrontos por rodada em estados diferentes. Já nos canais SporTV e Premiere, disponíveis em operadoras por assinatura, todos os jogos são transmitidos.

Pelo streaming é possível acompanhar os embates no Prime Video e GloboPlay. Somente assinantes tem acesso às plataformas.

