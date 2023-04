Quem vai transmitir o jogo do Inter x CSA hoje na Copa do Brasil - 11/04

No ano passado, o Internacional foi eliminado na primeira fase. Nesta terça (11), estreia na edição da Copa do Brasil com todo o gás necessário para buscar o título. O jogo do Inter hoje vai ser contra o CSA pela terceira fase, com início às 20h (Horário de Brasília) no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Nenhum dos times será eliminado se perder hoje. O jogo de volta entre CSA e Internacional está marcado para quinta-feira, 27 de abril, às 20h, em Maceió.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter na Copa do Brasil hoje tem transmissão do Amazon Prime Video. O serviço de streaming é a única opção para assistir ao embate entre Internacional e CSA nesta terça-feira.

Nenhum canal de televisão vai exibir a estreia do Colorado na competição. O torcedor precisa ter a assinatura do Amazon Prime em dia para acessar a plataforma e assistir ao jogo do Inter hoje.

Caso já tenha a sua assinatura na plataforma de streaming, acesse o aplicativo através de um dispositivo móvel com internet.

Perguntas frequentes sobre o Prime Video

Qual o valor da assinatura do Prime Video?

Por mês, o valor da assinatura do Amazon Prime Video é de R$ 14,90, enquanto por ano é o mesmo que R$ 119.

Como eu faço para assinar o Amazon Prime?

Basta acessar o site (www.primevideo.com) e clicar em "experimente 30 dias grátis".

Como usar o Prime Video de graça?

Não dá para assistir o Amazon Prime de graça. No entanto, ao completar a sua assinatura, a plataforma dá 30 dias de graça para o torcedor.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Escalações de Internacional x CSA

O técnico Mano Menezes deve escalar os titulares para o duelo desta terça-feira. Na última semana, empatou diante do Independiente Medellín na Libertadores.

Já Vinícius Bergantin também vai escalar os principais atletas do seu plantel.

Internacional: Keiller; Thauan Lara, Mercado, Vitão, Bustos; Cardoso, De Pena, Alan Patrick; Maurício, Wanderson e Luiz Adriano.

CSA: Paulo Ricardo; Celsinho, Thales, Lucas Ryan, Almir Luan; Bruno Matias, João Victor, Jean Carlo; Dedé, Thiaguinho e Robinho.

Arbitragem

O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz foi escalado para apitar o jogo do Inter hoje contra o CSA na terceira fase da Copa do Brasil. Luiz Claudio Regazone e Michael Correia vão auxiliar na partida.

O quarto árbitro será Jonathan Benkenstein Pinheiro. No VAR, árbitro de vídeo, o responsável vai ser Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, árbitro FIFA, e os assistentes Frederico Soares Vilarinho, Charly Wendy e Ricardo Marques Ribeiro.

Quantas vezes o Inter ganhou a Copa do Brasil?

O Internacional ganhou a Copa do Brasil uma vez em toda a história do futebol. Em 1992, o clube de Porto Alegre conquistou o passaporte até a decisão até vencer o Fluminense, levantando assim a sua primeira taça.

O clube passou por Muniz Freire na primeira fase, depois o Corinthians nas oitavas de final, o rival Grêmio nas quartas de final, o Palmeiras na semifinal e por fim o Tricolor das Laranjeiras na final. O primeiro jogo terminou em 2 a 1 para o Fluminense no Rio de Janeiro, enquanto a volta foi por 1 a 0, com vantagem fora de casa.

Com apenas um título, o time gaúcho aparece ao lado de equipes como o próprio Fluminense, Sport, Santos, Athletico PR e Vasco.

