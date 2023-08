Ao vivo: onde assistir o jogo do Inter contra o River Plate hoje -8/8

O Inter entra em campo nesta terça-feira, 08 de agosto, para jogar contra o River Plate na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O Beira-Rio, em Porto Alegre, com capacidade para receber 50 mil torcedores, será o palco do confronto às 21h, horário de Brasília, em transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje

O jogo do Inter contra o River Plate nesta terça-feira, 8, terá transmissão da ESPN 4 e Star Plus, a partir das 21h, horário de Brasília.

Como ganhou na partida de ida, o time argentino só precisa do empate para avançar até as quartas de final da Libertadores. Então, o Internacional precisa ganhar hoje com dois gols de diferença para se manter na competição.

Vale lembrar que não há prorrogação ou gol fora de casa na fase eliminatória da Libertadores, o empate na soma dos placares leva para a disputa de pênaltis.

Depois do empate com o Corinthians no fim de semana em 2-2, pelo Brasileirão, o Colorado de Porto Alegre de Coudet terá de se preparar para a decisão contra o River Plate nesta terça-feira valendo a vaga. Sem Moledo e Lucas Ramos, o elenco vem para o campo com Rochet; Bustos, Vitão, Renê, Mercado; Johnny, De Pena, Aranguiz, Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia.

Sem jogar o Campeonato Argentino no fim de semana, o River Plate está 100% para o duelo contra os brasileiros nas oitavas de final principalmente porque tem a vantagem do seu lado depois de ganhar por 2-1 na ida, em casa. O treinador Martín Demichelis vai usar Armani; Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, González; Aliendro, Enzo Pérez, Pablo Solari, Barco; De La Cruz e Beltrán.

Que horas começa: 21h (de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Andrés Matonte (URU)

Onde assistir: ESPN 4 e Star Plus

Leia também:

Premiação da Libertadores 2023 do 1º e 2º lugar