Quantos títulos Dorival Júnior tem como técnico?

O futebol brasileiro é responsável por revelar não apenas novos jogadores como também técnicos. Dorival Júnior é um exemplo de sucesso no cenário nacional, com títulos da Libertadores, Copa do Brasil e estaduais no currículo, além de passagens por grandes clubes. Saiba quantos troféus Dorival já conquistou e a trajetória do profissional.

O último trabalho de Dorival foi no Flamengo, quando ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Atualmente, ele é cotado para assumir o São Paulo, já que Rogério Ceni foi demitido.

Quais times Dorival Júnior já treinou?

Dorival Júnior, ou Dorival Silvestre Júnior, é um dos poucos técnicos que já trabalhou em grandes clubes no futebol brasileiro. Com 60 anos, o profissional acumula experiência e muita qualidade.

Nascido em Araraquara, o treinador começou justamente na Ferroviária. Ele aceitou o desafio em 2002, enquanto o clube disputava a Série A3 do Paulistão. No ano seguinte, foi para o Figueirense. Dorival também coleciona passagens por Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro e Coritiba.

Em 2008, foi contratado pelo Vasco para assumir o comando técnico. Primeiro grande desafio da carreira, Dorival trouxe o Cruz Maltino de volta para a Série A, além de ser campeão da Série B em 2009. Com o triunfo, o profissional ganhou ainda mais chances em gigantes brasileiros.

Dorival já passou pelo Santos, Atlético MG, Internacional, Flamengo, uma segunda passagem pelo Vasco, Fluminense, Palmeiras, segunda passagem pelo Santos, São Paulo e novamente o Flamengo. Em 2020 ele chegou ao Athletico, mas saiu do cargo para cuidar da saúde.

Em 2022, Dorival assumiu o comando do Ceará, mas seguiu para o Flamengo em junho para ser o novo treinador após a saída de Paulo Sousa. Esta foi a terceira passagem de Dorival Júnior no Flamengo e a mais vitoriosa também.

Quantos títulos Dorival já ganhou?

Além de colecionar passagens por grandes clubes no Brasil, Dorival Júnior também tem muitos títulos em seu currículo, desde estaduais até internacionais. A última conquista da carreira foi em 2022, quando ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores com o Flamengo. No fim do ano, foi demitido do Rubro-Negro.

TÍTULOS ESTADUAIS DE DORIVAL:

Campeonato Catarinense - Figueirense (2004)

Campeonato Pernambucano - Sport (2006)

Campeonato Paranaense - Coritiba (2008)

Campeonato Paulista - Santos (2010 e 2016)

Campeonato Gaúcho - Internacional (2012)

Campeonato Paranaense - Athletico PR (2020)

TÍTULOS NACIONAIS DE DORIVAL:

Brasileirão Série B - Vasco (2009)

Copa do Brasil - Santos (2010)

Copa do Brasil - Flamengo (2022)

TÍTULOS INTERNACIONAIS DE DORIVAL:

Recopa Sul-Americana - Internacional (2011)

Libertadores - Flamengo (2022)

+ Final da Copa do Nordeste tem gol fora de casa?