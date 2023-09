São Paulo x Flamengo: premiação da Copa do Brasil 2023 atualizada

A Copa do Brasil em 2023 é a edição com a maior premiação da história. São Paulo e Flamengo disputam a final em dois confrontos, onde quem somar o maior número de gols levanta a taça e embolsa o valor milionário entregue pela CBF, por isso saiba quanto o campeão e o vice vão embolsar após a final.

Premiação da Copa do Brasil 2023

O campeão da Copa do Brasil em 2023 vai faturar R$ 70 milhões, premiação recorde na história da competição, enquanto o segundo colocado leva R$ 30 milhões. Os valores são entregues pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, como recompensa pelo tão desejado caneco na temporada.

No total, o vencedor de São Paulo ou Flamengo vai embolsar R$ 88,7 milhões, soma de todas as outras fases. Já o vice-campeão vai totalizar R$ 48,7 milhões. Tanto o Tricolor como o Rubro-Negro somam as conquistas da terceira fase, oitavas de final, quartas, semifinal e o valor do título ou segundo lugar.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do Brasil não apenas porque coloca frente a frente grandes e pequenas equipes, mas porque dá as mesmas chances para todos os clubes, entregando valores milionários como premiação a cada vez que passam para uma nova etapa.

Veja a seguir o valor de cada uma das fases vendias por São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil.

Terceira fase = R$ 2,1 milhões

Oitavas de final = R$ 3,3 milhões

Quartas de final = R$ 4,3 milhões

Semifinal = R$ 9 milhões

Vice-campeão = R$ 30 milhões

Campeão da Copa do Brasil = R$ 70 milhões

Qual é o peso da taça da Copa do Brasil?

Além da premiação milionária, o campeão da Copa do Brasil também leva para a casa as medalhas de ouro, entregues na cerimônia de premiação e a taça em prata que representa o título. É uma tradição do futebol entregar o troféu para simbolizar a vitória do clube dentro de campo.

Criada em 2013 pela CBF, a taça da Copa do Brasil pesa 12 kg e é uma das mais pesadas do futebol, de acordo com informações do jornal Lance. Porém, a versão mais pesada que o troféu já teve foi registrada entre 2002 e 2007, com 15,4 kg.

A primeira edição da Copa do Brasil aconteceu em 1989, com a vitória do Grêmio em cima do Sport. De lá para cá, foram nove mudanças no prêmio, segundo o Lance. Naquele ano, uma bola de futebol ocupava o topo do troféu em dourado, com 30cm, 66cm e 4k apenas.

A mais leve das edições foi a de 2008 a 2012, com 2,6 kg, em prata com detalhes em verde e amarelo no centro. O troféu atual tem duas alças e traz o ícone da CBF, escrito o nome do torneio no centro, toda em aço cromado. Outro detalhe que chama a atenção são as duas fitas penduradas entre as alças, da cor dos finalistas.

