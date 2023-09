São Paulo x Flamengo: quem é o árbitro da final da Copa do Brasil 2023

O Estádio do Morumbi, em São Paulo é segundo jogo da final da Copa do Brasil neste domingo, 24 de setembro, entre São Paulo e Flamengo às 16h (de Brasília). Com transmissão da Globo, Premiere, Sportv e Prime Video ao vivo, saiba quem vai ser o árbitro da final hoje.

SAIBA| Como assistir a final da Copa do Brasil 2023 online e pelo celular hoje

Quem vai apitar a final da Copa do Brasil hoje?

O árbitro da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo é o profissional Bráulio da Silva Machado. Na final da temporada passada, Bráulio apitou o jogo de ida entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena.

Também vão trabalhar na final da Copa do Brasil os assistentes Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia, o quarto árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva, o assessor Jose Mocellin e o quinto árbitro Fabrini Bevilaqua Costa. No VAR, Wagner Reway será o responsável por analisar cada um dos lances no televisor.

Os assistentes do árbitro de vídeo são leriston Clay Barreto Rios, Pablo Ramon Goncalves e Pericles Bassols Pegado.

Membro do quadro da FIFA, o árbitro Bráulio, de 44 anos, nasceu em Tubarão, Santa Catarina. É professor de educação física e faz parte da Federação Catarinense de Futebol, além de integrar o quadro da SENAF desde 2012.

Bráulio começou como juiz de futebol no Campeonato Catarinense e hoje apita o Brasileirão Série A e B, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana e estaduais. O profissional nunca participou da Copa do Mundo, mas trabalhou em 2019 na arbitragem do Mundial sub 17 da FIFA.

Este ano, Bráulio apitou três partidas do São Paulo e também três do Flamengo, todas pelo Brasileirão. Sem grandes polêmicas em campo, Bráulio é considerado bastante eficiente em seu cargo por torcedores e também clubes. Na Copa do Brasil trabalhou em Flamengo e Grêmio, o jogo entre São Paulo e Palmeiras nas quartas de final e Athletico e Flamengo, nas quartas de final em Curitiba.

Final da Copa do Brasil São Paulo x Flamengo

O São Paulo só precisa do empate para ser campeão da Copa do Brasil enquanto o Flamengo tem que marcar um gol para levar para os pênaltis, e dois ou mais para levantar a taça no Morumbi, em São Paulo.

Com gol de Calleri, o Tricolor conquistou a vantagem ao vencer o primeiro jogo da final por 1 x 0, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O empate basta para o elenco levantar a primeira taça da sua história em casa, diante da torcida.

Já o Flamengo tem que vencer por dois gols ou mais, já que perdeu o primeiro jogo. Caso vença por um, aí as cobranças de pênaltis é que vão definir quem sai com a taça da tão desejada competição.

Vitória do São Paulo =

São Paulo campeão

Empate =

São Paulo campeão

Vitória do Flamengo por 1 x 0 =

Pênaltis

Vitória do Flamengo por 2 x 0 ou mais =

Flamengo campeão

Leia também:

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?