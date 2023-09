Final da copa do brasil tem prorrogação ou pênaltis em 2023?

O São Paulo venceu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, agora é a hora de saber quem será o campeão. O Morumbi será o palco da partida entre o Tricolor e o Flamengo neste domingo, 24 de setembro, a partir das 16h (de Brasília), mas o que acontece em caso de empate? Saiba se tem prorrogação ou pênaltis.

O que acontece se empatar na final da Copa do Brasil?

Caso São Paulo e Flamengo empatem, aí o Tricolor é campeão da Copa do Brasil. Mas se o Flamengo marcar um gol e a soma dos dois placares der empate aí as cobranças de pênaltis é que vão decidir o vencedor da edição no Morumbi, neste domingo.

O Tricolor tem a vantagem do primeiro jogo (1 a 0, com gol de Jonathan Calleri) e por isso só precisa do empate ou vitória para levantar a taça da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Calleri, Luciano, Lucas e Wellington Rato são as armas do elenco para este domingo.

Do outro lado, o Flamengo tem que marcar dois ou mais gols para tornar-se pentacampeão, igualando a campanha com o Grêmio, segundo maior vencedor do torneio. Se o Rubro-Negro vencer com apenas um gol de diferença, aí as cobranças de pênaltis vão decidir o campeão.

Não há prorrogação em nenhuma fase do torneio.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

O gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate na final da Copa do Brasil. Em 2015, a CBF aboliu o critério do gol qualificado na Copa do Brasil, e em 2018, para todas as competições que a entidade realiza como Copa Verde e Supercopa do Brasil, além do Brasileirão.

A final da Copa do Brasil é jogada em dois jogos. O gol do time que está fora de casa tem o mesmo valor do que dentro do seu estádio porque não existe a regra. Segundo a CBF, o critério foi retirado do regulamento para dar as mesmas chances para os dois times, além de deixar a disputa muito mais equilibrada.

Assim como os torneios brasileiros, a Conmebol também decidiu abolir o critério do gol qualificado em 2021, para manter as chances iguais.

O primeiro jogo foi no Maracanã, com vitória do São Paulo em cima do Flamengo. O jogo de volta vai ser neste domingo, 24 de setembro, no Morumbi.

Qual vai ser a premiação da Copa do Brasil de 2023?

Ser campeão da Copa do Brasil vai render para São Paulo ou Flamengo a bolada de R$ 70 milhões, enquanto o segundo lugar leva R$ 30 milhões, premiação recorda na história do torneio. Este ano, a CBF decidiu aumentar os valores em todas as fases como forma de valorizar as disputas.

Tanto São Paulo e Flamengo começaram a jogar a Copa do Brasil na terceira fase, e por isso somam até aqui R$ 18,7 milhões. Com o valor que o campeão recebe, a premiação total sobe para R$ 88,7 milhões, enquanto o vice embolsa R$ 48,7 milhões.

Na temporada passada, o Flamengo ganhou R$ 60 milhões enquanto o Corinthians saiu com R$ 25 milhões por ficar em segundo lugar.

Terceira fase = R$ 2,1 milhões

Oitavas de final = R$ 3,3 milhões

Quartas de final = R$ 4,3 milhões

Semifinal = R$ 9 milhões

Vice-campeão da Copa do Brasil 2023 = R$ 30 milhões

Campeão da Copa do Brasil 2023 = R$ 70 milhões

