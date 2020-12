Corinthians já mira vaga na Libertadores: veja as probabilidades

Em outubro de 2020, quando o técnico Vágner Mancini assumiu o comando do Corinthians, não se falava em buscar vaga na Libertadores, mas sim em fugir do rebaixamento. Pouco mais de dois meses depois, o time embalou no Brasileirão e já sonha com objetivos maiores.

Com a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Botafogo no último domingo (27), o time de Mancini chegou ao terceiro triunfo seguido no Brasileirão e ainda quebrou o tabu de nunca ter vencido o adversário no estádio Nilton Santos. Invicto há seis jogos, o Corinthians encerra o ano de 2020 em nono lugar na tabela. Assim, já está bem mais perto da Libertadores que do rebaixamento.

Com 39 pontos, o alvinegro só precisa de mais seis para somar 45 e espantar de vez qualquer chance de rebaixamento. Além disso, o Corinthians está a apenas cinco pontos do sexto colocado Palmeiras, que fecha a zona de classificação para a Libertadores de 2021. No entanto, o G6 pode acabar virando um G7, ou mesmo um G8.

E para comemorar mais um pouco nossa última vitória no ano e o #FimDoTabu, que tal conferir os gols pelas lentes da Corinthians TV?! Dá o play! 📹⚽#EngatouASexta#VaiCorinthians pic.twitter.com/H2vIAja2E1 — Corinthians (@Corinthians) December 27, 2020

Corinthians faz as contas por Libertadores

Além de vencer a maior parte dos 11 jogos que ainda restam no Campeonato Brasileiro, o Corinthians também pode contar com a ajuda de outros times. Afinal, algumas equipes que estão acima na tabela podem ganhar vaga na Libertadores por meio de outras competições.

Caso o Palmeiras termine no G6 e seja campeão da Libertadores, por exemplo, abriria mais uma vaga e criaria um G7. O Santos também está na semifinal, mas tem o mesmo número de pontos do Corinthians na classificação. Portanto, não faria efeito em uma possível classificação continental do alvinegro.

Além disso, há a vaga para o campeão da Copa do Brasil. Em caso de título de São Paulo, Grêmio ou Palmeiras, o Corinthians poderia ser beneficiado com a abertura de mais uma vaga para a Libertadores. Por outro lado, se o América-MG vencer o torneio, nada muda.

Vale lembrar, no entanto, que apenas as quatro primeiras vagas asseguram presença na fase de grupos da Libertadores de 2021. As outras duas classificam os times para a segunda fase preliminar. Neste ano, por exemplo, o Corinthians caiu logo na primeira eliminatória, diante do Guaraní do Paraguai.

Próximos jogos do Corinthians

Para não depender da criação de um G7 ou G8 para ir à Libertadores, o Corinthians espera manter o embalo em 2021. No entanto, os dois primeiros jogos do ano serão contra adversários diretos nessa briga. O time de Vágner Mancini volta aos gramados no dia 13 de janeiro, contra o Fluminense, fora de casa. No dia 18, encara o clássico contra o Palmeiras na casa do rival.

Em seguida, o Corinthians terá uma sequência de três jogos contra times da parte inferior da tabela. O primeiro é contra o Sport, que briga contra o rebaixamento. Depois, o alvinegro recebe o RB Bragantino, e então viaja a Salvador para enfrentar o Bahia.

No dia 31 de janeiro, está marcado o clássico contra o Santos, que encerrou o ano empatado em pontos com o Corinthians. Em fevereiro, o alvinegro encerra o Brasileirão com a seguinte sequência de jogos: Ceará (casa), Athletico-PR (casa), Flamengo (fora), Vasco (casa) e Internacional (fora).

Evolução sob o comando de Mancini

Desde a chegada de Vágner Mancini ao Corinthians, no começo de outubro, o time só perdeu dois jogos no Brasileirão: para Flamengo e Atlético-MG, que brigam pelas primeiras posições. Por outro lado, o alvinegro amargou a eliminação para o América-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ainda assim, a evolução do time foi clara, principalmente com o encaixe do equatoriano Cazares no meio-campo. A defesa voltou a se destacar como o ponto forte do time, em parte graças às boas atuações do volante Gabriel na proteção à zaga.

Assim, embora não apresente um futebol de encher os olhos, o Corinthians conseguiu montar uma equipe competitiva que tem tudo para brigar por uma vaga na Libertadores na reta final do Brasileirão.