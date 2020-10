Corinthians x Flamengo: quem é freguês de quem no clássico

Corinthians e Flamengo se preparam para disputar o jogo número 140 do clássico que ficou conhecido como o Encontro das Nações. O duelo ganhou este nome porque opõe as duas maiores torcidas do Brasil. No entanto, as arquibancadas da Neo Química Arena estarão vazias às 16 horas de domingo (18), na partida que marca a estreia do técnico Vágner Mancini no alvinegro.

Antes de a pandemia tirar os torcedores dos estádios, o clássico entre Corinthians e Flamengo já chegou a arrastar uma multidão de 123 mil torcedores ao Morumbi. Foi no duelo válido pelas quartas de final do Brasileirão de 1984, vencido pelo Corinthians por 4 a 1. Aquele jogo registrou o recorde de público do Encontro das Nações.

A última partida entre os dois times, aliás, levou quase 60 mil pessoas ao Maracanã em novembro de 2019. Na ocasião, entretanto, foi o rubro-negro que venceu por 4 a 1. Mas, no histórico dos confrontos, o clássico entre Corinthians e Flamengo é marcado pelo equilíbrio.

Retrospecto de Corinthians x Flamengo

Assim como na contagem de torcedores, o Flamengo também leva vantagem sobre o Corinthians no confronto direto com o rival. Em 139 jogos, o time carioca soma 56 vitórias, contra 53 dos paulistas, além de 30 empates. No Brasileirão, contudo, o retrospecto está empatado com 26 vitórias para cada e 19 empates.

O primeiro encontro entre os dois times aconteceu em 1918, com vitória do Corinthians de virada por 2 a 1 no Rio de Janeiro. Mas, nos últimos dois anos, o Flamengo tem levado a melhor. Afinal, o rubro-negro não perde para o Timão há cinco jogos, desde 2018. A última vitória corintiana no clássico foi em setembro daquele ano, pela semifinal da Copa do Brasil.

Por outro lado, nos jogos entre Corinthians e Flamengo disputados na Neo Química Arena, o time paulista leva vantagem. Nos sete clássicos realizados em Itaquera, os mandantes venceram três vezes, e o rubro-negro ganhou duas. Houve ainda dois empates, incluindo o do último duelo entre os dois times no estádio, em julho de 2019, que terminou em 1 a 1.

Decisões entre Corinthians e Flamengo

A única decisão de título entre Corinthians e Flamengo aconteceu na Supercopa do Brasil de 1991. Campeão brasileiro do ano anterior, o alvinegro venceu o campeão da Copa do Brasil por 1 a 0, com gol de Neto.

Em confrontos de mata-mata em âmbito nacional, Corinthians e Flamengo duelaram cinco vezes, com três vitórias rubro-negras. A última delas no ano passado, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois times também já se encontraram uma vez pela Libertadores, nas oitavas de final em 2010. E o Flamengo levou a melhor.

Maiores goleadas

A maior goleada da história do Encontro das Nações pertence ao Corinthians. Pelo Torneio Rio-São Paulo de 1953, o time paulista venceu por 6 a 0. Além disso, houve um amistoso disputado em 1961 que terminou com vitória alvinegra por 7 a 2 na Fazendinha.

Em Itaquera, o Corinthians também fez o maior placar ao vencer por 4 a 0 em 2016. Por outro lado, o Flamengo já aplicou um 3 a 0 em plena Neo Química Arena em jogo válido pelo Brasileirão de 2018, com dois gols de Lucas Paquetá.

Como assistir ao clássico

O clássico entre Corinthians e Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão 2020 terá transmissão da Rede Globo para todo o Brasil a partir das 16 horas de domingo (18). Cléber Machado fará a narração, com comentários de Casagrande e Júnior. Além disso, o GE.com transmite a partida de graça pela internet. O jogo também será exibido no canal de pay-per-view Premiere, com narração de Everaldo Marques e comentários de Pedrinho e Maurício Noriega.