Copa do Mundo 2022 no Catar: programação, horários e ingressos

A data da Copa do Mundo de 2022 no Catar está marcada para os meses de novembro e dezembro. Ao todo, 32 equipes competirão em oito grupos, mas a programação completa será confirmada após o sorteio da final em abril de 2022. Até lá, veja quais são os dias dos jogos e como comprar o ingresso.

Data da Copa do Mundo 2022: veja o calendário

A data de início da Copa do Mundo 2022 será dia 21 de novembro, uma segunda-feira, com a partida de abertura do Grupo A. Durante 12 dias, 48 jogos ocorrem pela fase de grupos, que se encerra em 2 de dezembro. Durante essa fase, serão quatro partidas por dia nos horários 7h, 12h, 13h e 16h – hora de Brasília.

No entanto, na última rodada da primeira fase, os jogos de mesmo grupo serão em paralelo nos horários das 12h e 16h. Do dia 3 a 6 de dezembro ocorrem os confrontos das oitavas de final. Já entre 9 e 10, serão realizadas as quartas. Nessas duas fases a Fifa organizou duas partidas por dia, mas no horário das 12h e 16h.

As duas semifinais estão marcadas para 13 e 14 de dezembro, às 16 horas. Será um duelo por dia às 16 horas. Em 17 de dezembro será a data da disputa do 3º lugar da Copa do Mundo 2022. O jogo será às 12 horas, no Estádio Internacional Khalifa. Por fim, a decisão do título ocorre dia 18 de dezembro no Lusail Stadium, às 12 horas.

Fase de grupos : 21 de novembro a 2 de dezembro – jogos às 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília)

: 21 de novembro a 2 de dezembro – jogos às 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília) Oitavas de final : 3 a 6 de dezembro – jogos às 12h e 16h (horário de Brasília)

: 3 a 6 de dezembro – jogos às 12h e 16h (horário de Brasília) Quartas de final : 9 e 10 de dezembro – jogos 12h e 16h (horário de Brasília)

: 9 e 10 de dezembro – jogos 12h e 16h (horário de Brasília) Semifinais : 13 e 14 de dezembro – jogos às 16h (horário de Brasília)

: 13 e 14 de dezembro – jogos às 16h (horário de Brasília) Disputa do terceiro lugar : 17 de dezembro às 12h (horário de Brasília)

: 17 de dezembro às 12h (horário de Brasília) Final: 18 de dezembro às 12h (horário de Brasília)

Quando será o sorteio da Copa do Mundo?

A FIFA já divulgou a data do sorteio da Copa do Mundo 2022. A cidade de Doha, no Catar, recebe o evento no dia 1º de abril de 2022. No dia anterior, a entidade realiza seu 72º congresso, mas no mesmo local do sorteio.

O sorteio irá dividir 32 seleções em oito grupos, com quatro equipes em cada. Até então, já se está definido que o Catar, os anfitriões deste Mundial, ficam no Grupo A. Esta será a última vez que a competição possui esta quantidade de seleções, visto que a partir de 2026, a Copa passará a ter 48 participantes.

Onde comprar ingresso para Copa do Mundo 2022?

Para quem pretende viajar ao Catar na data da Copa do Mundo de 2022 e deseja assistir uma partida do torneio, o portal da FIFA (www.fifa.com) é o responsável por comercializar os ingressos. Nenhum outro site disponibiliza ingressos e promoções a respeito, apenas o oficial da entidade.

No entanto, ainda não é possível comprar as entradas, visto que a FIFA ainda não disponibilizou nenhuma informação a respeito dos tickets. Por isso, os interessados devem ficar em alerta no site, para adquirir seus ingressos, pois a quantidade é limitada e não dura muito tempo.

