Corrida de rua Troféu Cidade de São Paulo 2023: horário, percurso e como funciona

Para comemorar o aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo, diferentes eventos serão realizados na capital ao público. Um deles é a corrida de rua do Troféu Cidade de São Paulo, um evento para todas as idades onde os apaixonados por atletismo vão percorrer os principais locais da cidade. Saiba como funciona, qual é o percurso e o horário.

O que é a corrida de rua Troféu Cidade de São Paulo?

A corrida de rua do Troféu Cidade de São Paulo será disputada na quarta-feira, 25 de janeiro, às 7h (horário de Brasília), com largada no Parque Ibirapuera, no Obelisco, em percurso de .

São duas opções de percurso: a de 6,1 km, corrida e caminhada, e a de 10 km, sendo a corrida. O evento tem limite de até 10 mil participantes de diferentes idades, no masculino e feminino, além de diferentes categorias na disputa pelas medalhas.

A partir das 6h45 será realizado início do aquecimento e alongamento. Cinco minutos depois, a largada da corrida especial será dada, enquanto às 7h a largada da corrida 10 km, a corrida e a caminhada 6,1 Km vão seguir a prova também.

Às 8h15, horário de Brasília, começa o cerimonial da premiação. Além das medalhas alusivas ao evento, os campeões da corrida 10 km e e corrida especial 10 km ganham um prêmio em dinheiro também.

06h45min - Início do aquecimento/alongamento

06h50min - Largada da Corrida Especial.

07h - Largada da Corrida 10 Km, Corrida e Caminhada 6,1 Km

08h15min - Cerimonial de premiação.

Categorias do evento

Além de contar com duas distâncias diferentes no dia do aniversário da cidade de São Paulo, o grande evento tem as seguintes categorias: corrida 10 km especial, corrida 10 km e categoria 6,1 km.

Na corrida de 10 km, existe a categoria especial 10 km divididos entre portadores de necessidades especiais, como cadeirantes, deficiente visual, deficiente físico andante membro inferior, deficiente físico andante membro superior, deficiente auditivo e intelectual.

Já na categoria 10 km, existem as divisões como elite, com profissionais no atletismo com tempos mínimos em provas oficiais, e a geral, para os demais participantes.

Pela corrida 6,1 km, tem a caminhada e a corrida, com ritmos diferentes mas com um percurso menor no Ibirapuera na cidade de São Paulo do que de 10 km.

A corrida especial larga às 6h50, enquanto corrida 10 km, corrida 6,1 km e caminhada 6,1 Km largarão às 7h.

Percurso

Mesmo com duas categorias diferentes, o percurso para os competidores nesta quarta-feira será o mesmo. A chegada e a largada serão na avenida Pedro Alvares Cabral, em frente ao Obelisco do Ibirapuera, no bairro do Ibirapuera, na cidade de São Paulo.

Os competidores vão passar pela Avenida Professor Ascendino Reis, pelo viaduto República Árabe Síria, e também diante do Museu de Arte Contemporânea.

Os competidores da corrida de 10 km vão passar pela Assembleia Legislativa e diante dos monumentos as bandeiras na cidade de São Paulo.

Premiação do evento

Entre as diferentes categorias da corrida de rua no Troféu Cidade de São Paulo 2023, diferentes premiações em dinheiro também são entregues aos participantes.

Confira os principais valores a serem distribuídos nesta quarta-feira.

CORRIDA ESPECIAL 10 KM:

Troféu para o primeiro lugar masculino e feminino por modalidade entre as categorias corrida especial 10 km como cadeirantes, deficiente visual, membro inferior e superior, autiditivo e intelectual.

CORRIDA 10 KM:

Troféu para os cinco primeiros vencedores do masculino e feminino, com premiação em dinheiro nos seguintes valores nesta quarta-feira:

R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) - Primeiro Colocado Masculino e Feminino

R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) - Segundo Colocado Masculino e Feminino

R$ 1.000,00 (Hum mil reais) - Terceiro Colocado Masculino e Feminino

R$ 500,00 (Quinhentos reais) - Quarto Colocado Masculino e Feminino

R$ 400,00 (Quatrocentos reais)- Quinto Colocado Masculino e Feminino

CORRIDA DE 6,1 KM:

Prêmio para o primeiro lugar no masculino e feminino

LEIA TAMBÉM

Quando é a final da Copinha 2023: onde e horário do Palmeiras x América-MG