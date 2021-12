Corrida de São Silvestre 2021: horário da prova e onde assistir ao vivo

A Corrida de São Silvestre está de volta depois de não acontecer em 2020 por conta da pandemia do Covid-19. A tradicional prova, realizada sempre no dia 31 de dezembro pela manhã, apresenta corredores profissionais e curiosos para as ruas de São Paulo. Confira o horário da São Silvestre 2021 e saiba onde assistir ao vivo.

Horário da Corrida de São Silvestre em 2021

As largadas serão feitas por setores, isto é, as categorias foram divididas por horários na competição. O setor Cadeirantes, tanto masculino como feminino, tem a largada a partir das 07h25, dando início a maior corrida de rua do Brasil.

Depois, às 07h40 a Elite Feminina entra na pista e por fim pelo horário das 08h05 a Elite Masculina, o Pelotão Geral e todas as outras categorias entram para correr.

A largada será feita na Avenida Paulista, altura do número 2.000, enquanto a chegada também será na Paulista, na altura do número 900 em frente ao Edifício Cásper Líbero.

Cadeirante Masculino e Feminino – 07h25

Elite Feminino – 07h40

Cadeirante Sem Guia – 08h05

Atletas com Deficiência – 08h05

Elite Masculino – 08h05

Pelotão Premium – 08h05

Pelotão Geral – 08h05

Circuito da Corrida de São Silvestre em 2021

A largada da São Silvestre será feita na Avenida Paulista, altura com a Rua Augusta, onde as categorias vão dar o primeiro passo de acordo com o seu horário. A organização exige que os participantes permaneçam com a máscara durante toda a corrida.

A Elite Masculina contará com 21 atletas, enquanto a Feminina terá 20. Em 2019, os campeões foram Kibiwott Kandie e Brigid Kosgei, do Quênia. Além disso, no Pelotão Geral, o público contará com idades das mais variadas, até os 60 anos de idade.

Contando com o Protocolo de Covid-19, confira as regras para o dia da prova:

Obrigatório o uso de máscara na região no rosto durante todo o período de permanência na Arena da Prova Presencial e, preferencialmente, sempre que possível em toda a corrida

Controle de acesso à área de Largada, restrita aos atletas apenas

Controle de acesso à área de Largada, restrita aos atletas apenas O serviço de guarda volumes não será disponibilizado

O serviço de guarda volumes não será disponibilizado Será exigido ao menos uma dose de vacina, com comprovante necessário

Onde assistir a São Silvestre?

Os canais Globo e a TV Gazeta, na TV aberta, serão os responsáveis por transmitirem todos os momentos do circuito de rua mais famoso do Brasil durante a manhã para todo o país de graça.

A emissora paulista dá início na cobertura do evento com o programa São Silvestre Show, direto da Avenida Paulista, a partir das 07h15, no horário de Brasília. O canal promete colocar repórteres espalhados por todo o circuito, além de muita informação sobre cada um dos favoritos da competição.

Já a Globo vai transmitir a São Silvestre partir das 07h30 para todo o Brasil com narração de Cléber Machado e comentários de Adriana Aparecida da Silva e Edson Luciano. No entanto, este será o último ano da emissora com os direitos do evento.

Cuca na Seleção Brasileira? Entenda a polêmica envolvendo o técnico